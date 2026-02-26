В района на потъналия риболовен кораб не е имало мини

В деня на инцидента с потъналия край Маслен нос риболовен кораб с трима души на борда не са постъпвали сигнали за миноподобни обекти. Това обяви командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов на пресконференция за участието на военнослужещи от бойния ни флот в операцията по търсене, спасяване и обследване на плавателния съд BH 8112.

Той допълни, че през миналата година във ВМС са получени над 20 сигнала. Всички те са обследвани.

Брифингът беше даден днес във Варна, след като преди два дни дъщерята на изчезналия капитан и сестра на единия от тримата на борда Силвия Спасова излезе с отворено писмо, в което призова властите за пълна информация и настоя за отговори. При обследването на потъналия плавателен съд военните водолази не откриха тела, а днес контраадмирал Михайлов даде да се разбере, че няма шанс за оцелели.

"Спасителният плот, който се намира на рубката на кораба, не се е отворил - обяви пред медиите командирът на бойния ни флот, цитиран от БТА. - Така че вероятността моряците да са някъде на спасителен плот в морето е отпаднала. От направеното обследване се установи, че корпусът на кораба е цял, корабът лежи леко на десен борд, няма пробойни."

Командирът на ВМС обясни също, че по целия плавателен съд е разхвърляно такелажно оборудване - въжета, които не позволяват проникване във вътрешността на кораба.

"Самите люкове са изключително тесни, дори необорудван човек трудно може да влезе през тях, да не говорим за тежководолаз с тежко оборудване", каза Кирил Михайлов.

Контраадмиралът не се ангажира с отговор на въпроса дали има смисъл от ново обследване на района от въздуха. По думите му температурата на морската вода в момента е около 6 градуса по Целзий.

"Човек с нормално облекло в такава вода може да оцелее максимум няколко минути. Така че, ако хората са без специални защитни облекла или не са в спасителен плот, както се установи, вероятността за оцеляване е много ниска", заяви той.

Докато тече разследването, районът на потъването на риболовния плавателен съд остава затворен за корабоплаване.