Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

В района на потъналия риболовен кораб не е имало мини

Практически няма шанс моряците да са оцелели, заяви командирът на ВМС

Днес, 13:20
Командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов на пресконференцията във Варна.
БТА
Командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов на пресконференцията във Варна.

В деня на инцидента с потъналия край Маслен нос риболовен кораб с трима души на борда не са постъпвали сигнали за миноподобни обекти. Това обяви командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов на пресконференция за участието на военнослужещи от бойния ни флот в операцията по търсене, спасяване и обследване на плавателния съд BH 8112.

Той допълни, че през миналата година във ВМС са получени над 20 сигнала. Всички те са обследвани.

Брифингът беше даден днес във Варна, след като преди два дни дъщерята на изчезналия капитан и сестра на единия от тримата на борда Силвия Спасова излезе с отворено писмо, в което призова властите за пълна информация и настоя за отговори. При обследването на потъналия плавателен съд военните водолази не откриха тела, а днес контраадмирал Михайлов даде да се разбере, че няма шанс за оцелели.

"Спасителният плот, който се намира на рубката на кораба, не се е отворил - обяви пред медиите командирът на бойния ни флот, цитиран от БТА. - Така че вероятността моряците да са някъде на спасителен плот в морето е отпаднала. От направеното обследване се установи, че корпусът на кораба е цял, корабът лежи леко на десен борд, няма пробойни."

Командирът на ВМС обясни също, че по целия плавателен съд е разхвърляно такелажно оборудване - въжета, които не позволяват проникване във вътрешността на кораба.

"Самите люкове са изключително тесни, дори необорудван човек трудно може да влезе през тях, да не говорим за тежководолаз с тежко оборудване", каза Кирил Михайлов.

Контраадмиралът не се ангажира с отговор на въпроса дали има смисъл от ново обследване на района от въздуха. По думите му температурата на морската вода в момента е около 6 градуса по Целзий.

"Човек с нормално облекло в такава вода може да оцелее максимум няколко минути. Така че, ако хората са без специални защитни облекла или не са в спасителен плот, както се установи, вероятността за оцеляване е много ниска", заяви той.

Докато тече разследването, районът на потъването на риболовния плавателен съд остава затворен за корабоплаване.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Коракя, Маслен нос, кораб, ВМС

Още новини по темата

Близките на изчезналите рибари настояват издирването им да продължи
25 Февр. 2026

Водолазите не намериха изчезналите край Созопол рибари
21 Февр. 2026

Откриха на дъното изчезналия кораб
20 Февр. 2026

Открито е нефтено петно от изчезналия край Созопол кораб
19 Февр. 2026

Кораб с трима рибари изчезна край Созопол
18 Февр. 2026

Безпрецедентно: Две баржи потънаха до България, спасиха трета
25 Яну. 2026

Туристически кораб потъна в Созопол
04 Яну. 2026

Трима моряци бяха изведени от бедстващия танкер с вертолетно въже
07 Дек. 2025

30 души бяха спасени при потъването на корабче в Египет
26 Ноем. 2025

Новият боен кораб "Храбри" стигна до Черно море
11 Ноем. 2025

Моряците от потъналия край Варна кораб са спасени
13 Окт. 2025

Мистерията около труповете в кораб в Бургас се задълбочава

02 Окт. 2025

Откриха трупове в трюма на кораб в Бургас
30 Септ. 2025

Повреден дрон бе открит в морето край Варна
16 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: След "радикалния завой" БСП заседна на старото място
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?