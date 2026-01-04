Медия без
Туристически кораб потъна в Созопол

04 Яну. 2026
Корабът "Магелан"
Корабът "Магелан"

Туристическият кораб „Магелан“, емблематична атракция на Созопол, потъна след удар в кейовата стена, предизвикан от ураганен вятър. Инцидентът остави морския град без един от символите на летния сезон и нанесе щети и на други плавателни съдове в района.

Частният кораб „Магелан“ потъна, след като се удари в кейовата стена в района на бившето военно поделение в Созопол. Корабът, дълъг 25 метра, бил закотвен на пристанището, но ураганният вятър скъсал котвата му и го отнесъл към каменната стена.

След удара се образува пробойна в корпуса, плавателният съд пое 80-градусов крен и потъна, съобщава БНР. Според местни жители, в района има и други потънали лодки, а на някои места са повредени понтоните.

„Магелан“ беше сред най-популярните атракции на Созопол – на борда му се провеждаха етно партита, дискотеки и разнообразни събития, привличащи туристи и местни жители. Потъването му вероятно ще остави града без една от най-разпознаваемите летни забави.

