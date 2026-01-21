Медия без
Държавата ще строи модерно пристанище на созополския остров Св. Кирик

Кабинетът взе решение управлението на острова да бъде прехвърлено от Министерство на културата към ДП "Пристанищна инфраструктура"

Днес, 17:02
Остров „Св. св. Кирик и Юлита“ е с площ около 80 декара и е разположен на 250 метра от брега на Сопозол, като е единственият остров по българското Черноморие, свързан със сушата чрез вълнолом. 
Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ ще изгради модерно пристанище за пътнически кораби и яхтена марина на остров „Св.св. Кирик и Юлита“ край Созопол.

Това обяви на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов, след като на днешното заседание на правителството бе взето решение част от острова да бъде прехвърлена за управление от Министерството на културата към ДП „Пристанищна инфраструктура“.

По думите на министър Караджов островът е уникална природна даденост, но повече от 15 години не е намерено решение за подходящото му стопанисване и развитие.

"По време на посещение в Созопол през лятото обещах на местната общност, че държавата ще положи необходимата грижа за острова и днес това вече е факт“, заяви вицепремиерът Караджов. Той увери, че ДП „Пристанищна инфраструктура“ ще модернизира кейовата стена и цялостната инфраструктура, ще изгради терминал за обслужване на пътници и туристически кораби, модерна яхтена марина, както и зона за обществен достъп с възможност за акостиране на атракционни кораби.

В момента в Созопол са регистрирани 8 туристически кораба за сезонен превоз на пътници, всеки с капацитет над 35 души, както и пътнически катамаран по линията Созопол – Несебър със 100 места. Пристанището се посещава и от множество яхти. Созопол е и традиционен център на риболова.

„Въпреки този интензивен трафик, в Созопол няма специализиран терминал за обслужване на туристически кораби. Всички тези плавателни съдове в момента използват рибарското пристанище, чийто кей е с дължина едва 80–100 метра“, транспортният министър.

Плановете са  „Св. св. Кирик и Юлита“ да поеме изцяло туристическото корабоплаване, като по този начин рибарското пристанище бъде освободено от тази дейност.

В същото време Министерството на културата ще запази пълен достъп до острова и възможността да развива и опазва археологическата зона. ДП „Пристанищна инфраструктура“ ще подпомага и дейността на Центъра за подводна археология в Созопол – Институт за подводно наследство от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО.

Преди пет години също имаше смели планове за созополския остров с богато историческо минало, занемарен от десетилетия. Тогавашният министър на културата Боил Банов с представители на Френската агенция за музеите, Френското посолство, Френския културен институт и посолството на ОАЕ лансираха концепцията за превръщането му в Световен център на изкуствата. Банов дори изрази увереност, че в партньорство с Франция и ОАЕ, този световен център ще се развие подобно на Лувъра в Париж и Лувъра в Абу Даби и ще носи изключителна добавена стойност не само за Созопол, а в региона на цялото Черноморие и на цяла България. Нищо от тези планове обаче не бе осъществено.

Сега в рамките на един месец правителството в оставка ще организира предаване и приемане на имота, след което ще започне изработването на подробен устройствен план и идеен проект. Очаква се до лятото да бъде обявена обществена поръчка за реализацията.

Св. св. Кирик и Юлита, Созопол

