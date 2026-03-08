Министър Трайков: Има шанс за предоговаряне на договора с "Боташ"

Има шанс за предоговаряне на договора с турската компания „Боташ“. Това се разбра от думите на служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков пред Би Ти Ви.

Трайков бе критичен към договора, като по думите му първоначалната идея е била добра, тъй като България е имала нужда от достъп до турски капацитет. В крайна сметка обаче условията са се оказали крайно неизгодни, тъй като България плаща около 500 хиляди долара на ден, независимо дали използва капацитета или не. „После по някакъв начин са се разбързали и са се споразумели по начин, който го прави абсолютно безсмислен към ценово отношение“, заяви той.

Според него обаче има шанс за предоговаряне. От разговорите си с турския заместник-министър той е останал с впечатление, че и турската страна разбира колко тежка е ситуацията за България. „Виждам възможности да предложим вариант, от който в крайна сметка полза ще имат и двете страни“, заяви министърът.

Относно скока на цените на петрола в резултат на войната в Иран, довела до затваряне на Ормузки пролив, през който преминават около 20% от световния петрол и 25% от световния втечнен природен газ, той посочи, че това се е отразило веднага на цените и по бензиностанциите те са скочили с 6%, което отговаря приблизително на 20% оскъпяване на суровия петрол. По думите му в България основно потребяваме бензин, произведен у нас. "90% от потреблението идва от нашата рафинерия в Бургас, която се управлява от държавата в лицето на Спецов. Бих го призовал, без да става дума за нарушаване на правата на акционера, така да изпълнява задълженията си, че да мисли и за правата на българския потребител“, каза министърът.

По отношение на природния газ Трайков описа ситуацията като напрегната, но не и критична за България. Според него „Булгаргаз“ трябва да забави нагнетяването на нови количества в газовото хранилище „Чирен“, тъй като в момента страната разполага със сравнително добра запълняемост. „При нас са 42%, което за края на зимата е нормален процент“, каза той, допълвайки, че имаме и дългосрочен договор с Азербайджан, който е с постоянни доставки по тръбопровод и е на цена по друга формула, т.е. не отразява резките колебания на спотовия пазар. По думите му, ако към азербайджанските доставки се добави и наличното количество в „Чирен“, страната може да изкара около три месеца без съществени ценови промени, дори и без допълнителни доставки на втечнен природен газ.

Сградна инсталация

Трайков коментира и формулата, по която се изчислява сградната инсталация при сметките за парно. Той призна, че в министерството има забавяне по въпроса и съдът основателно е отменил досегашната формула, която е сложна и не винаги справедлива. Според него проблемът е, че ако процентът за сградна инсталация е твърде нисък, това ощетява хората, които са спрели парното, а ако е твърде висок - ощетява тези, които го ползват. Затова предложението му е да се въведе сравнително нисък процент по подразбиране - "около 20 и няколко процента", освен ако етажната собственост не е взела друго решение.