Турция сключи мегасделка за втечнен газ от САЩ

България също има голям договор за внос на втечнен газ - именно с турската "Боташ" - задвижен от бившия служебен енергиен министър Росен Христов. За съжаление този 13-годишен контракт носи огромни разходи на купувача "Булгаргаз" и почти никакви ползи.

От 2026 г. Турция започва да внася по 4 млрд. куб. м годишно произведен в САЩ втечнен природен газ (ВПГ, на англ. LNG) - предназначен и за вътрешния пазар, и за Европа и Северна Африка. Това съобщи министърът на енергетиката Алпарслан Байрактар в социалната мрежа X.

Държавната газова компания "Боташ" (BOTAŞ) е подписала 20-годишен договор за внос на втечнен природен газ (LNG) с швейцарската търговска компания Mercuria Energy Group. Това е най-големият до момента от серията нови контракти, отбелязва Darik Business Review.

Цитираните количества представляват около 8% от общото годишно потребление на газ в Турция, но явно част от доставките ще бъдат насочени към външни пазари. В момента единственият активен вносител на втечнен газ в Северна Африка е Египет, с който Турция наскоро се договори за временно съоръжение за внос.

"Боташ" е сред множеството енергийни компании, които разширяват ВПГпортфейлите си.

Турция има и предварително споразумение с австралийската Woodside Energy Group Ltd. за внос на 5.8 млрд. куб. м за девет години от проекта за износ на LNG в Луизиана (САЩ), започвайки от 2030 г., съобщи Байрактар в отделна публикация.

Сделките се добавят към поредицата договори за LNG, подписани от Турция по време на конференцията Gastech по-рано. Страната диверсифицира вноса отвъд дългогодишните доставчици на тръбен газ – Русия и Иран.

Основни договори за LNG:

По данни на турското енергийно министерство най-големият контракт е с Mercuria за 4 млрд. куб. м годишно за срок от 20 години, започвайки през 2026 г.. Същата година ще стартират и тригодишните споразумения - с BP за 1.6 млрд. куб. м годишно, със Shell за 0.8 млрд. куб. м и с Eni за 0.5 млрд. куб. м - всичките са тригодишни за 3 години.

Cheniere ще доставя 1.2 млрд. куб. м за една година, макар началната дата да не е уточнена. Същото важи и за договорите с SEFE и Equinor, всеки за по 0.6 и 0.5 млрд. куб. м съответно, с тригодишна продължителност, както и с JERA за 0.6 млрд. куб. м за една година.

Woodside Energy ще започне доставките си от 2030 г., като ангажиментът е за 0.6 млрд. куб. м годишно газ от Луизиана за девет години. Hartree Partners също ще се включи с 0,3 млрд. куб. м годишно за две години.