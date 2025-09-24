Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Турция сключи мегасделка за втечнен газ от САЩ

"Боташ" подписа 20-годишен договор за доставки на 4 млрд. куб. метра ВПГ годишно

Днес, 12:45
България също има голям договор за внос на втечнен газ - именно с турската "Боташ" - задвижен от бившия служебен енергиен министър Росен Христов. За съжаление този 13-годишен контракт носи огромни разходи на купувача "Булгаргаз" и почти никакви ползи.
България също има голям договор за внос на втечнен газ - именно с турската "Боташ" - задвижен от бившия служебен енергиен министър Росен Христов. За съжаление този 13-годишен контракт носи огромни разходи на купувача "Булгаргаз" и почти никакви ползи.

От 2026 г. Турция започва да внася по 4 млрд. куб. м годишно произведен в САЩ втечнен природен газ (ВПГ, на англ. LNG) - предназначен и за вътрешния пазар, и за Европа и Северна Африка. Това съобщи министърът на енергетиката Алпарслан Байрактар в социалната мрежа X.

Държавната газова компания "Боташ" (BOTAŞ) е подписала 20-годишен договор за внос на втечнен природен газ (LNG) с швейцарската търговска компания Mercuria Energy Group. Това е най-големият до момента от серията нови контракти, отбелязва Darik Business Review. 

Цитираните количества представляват около 8% от общото годишно потребление на газ в Турция, но явно част от доставките ще бъдат насочени към външни пазари. В момента единственият активен вносител на втечнен газ в Северна Африка е Египет, с който Турция наскоро се договори за временно съоръжение за внос.

"Боташ" е сред множеството енергийни компании, които разширяват ВПГпортфейлите си. 

Турция има и предварително споразумение с австралийската Woodside Energy Group Ltd. за внос на 5.8 млрд. куб. м за девет години от проекта за износ на LNG в Луизиана (САЩ), започвайки от 2030 г., съобщи Байрактар в отделна публикация.

Сделките се добавят към поредицата договори за LNG, подписани от Турция по време на конференцията Gastech по-рано. Страната диверсифицира вноса отвъд дългогодишните доставчици на тръбен газ – Русия и Иран.

Основни договори за LNG:

По данни на турското енергийно министерство най-големият контракт е с Mercuria за 4 млрд. куб. м годишно за срок от 20 години, започвайки през 2026 г.. Същата година ще стартират и тригодишните споразумения - с BP за 1.6 млрд. куб. м годишно, със Shell за 0.8 млрд. куб. м и с Eni за 0.5 млрд. куб. м - всичките са тригодишни за 3 години.

Cheniere ще доставя 1.2 млрд. куб. м за една година, макар началната дата да не е уточнена. Същото важи и за договорите с SEFE и Equinor, всеки за по 0.6 и 0.5 млрд. куб. м съответно, с тригодишна продължителност, както и с JERA за 0.6 млрд. куб. м за една година.

Woodside Energy ще започне доставките си от 2030 г., като ангажиментът е за 0.6 млрд. куб. м годишно газ от Луизиана за девет години. Hartree Partners също ще се включи с 0,3 млрд. куб. м годишно за две години. 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Боташ, американски ВПГ

Още новини по темата

Жечо Станков: Договорът с "Боташ" фалира "Булгаргаз"
03 Септ. 2025

Енергийният министър: Договорът с "Боташ" е бил ненужен
12 Юли 2025

Радев геройски защити неизгодния договор с "Боташ"
11 Юли 2025

Бившият министър Росен Христов бе разпитван над 6 часа в ДАНС и КПК
10 Юли 2025

Димки, бухалки и Пеевски, който мълчи. Защо сега?
10 Юли 2025

КПК обискира бивш министър, министерство и "Булгаргаз" заради "Боташ"
09 Юли 2025

Радев, дай парите от "Боташ" за децата, зове районен кмет
01 Юни 2025

Борисов посъветва Терзиев да подаде оставка
21 Май 2025

Министър Станков сблъска "Аферата Боташ" и "Балкански поток"

21 Май 2025

Аферата "Боташ" се оказа капан за 4-6 млрд. лв., от който няма измъкване

15 Май 2025

Отсъствие на ключови играчи провали изслушването за "Боташ"
09 Апр. 2025

Борисов заподозря предателство за Плана за възстановяване
03 Апр. 2025

"Булгаргаз" вече дължи на турската "Боташ" четвърт милиард

31 Март 2025

Новата власт е благосклонна към газовия договор с "Боташ"
07 Февр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар