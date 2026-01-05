Внасянето на левове в банка остава без такса до 30 юни

Банките ще продължат да приемат внасяне на левове в брой по лични сметки (превалутирани вече в евро) и след 1 януари, като до 30 юни няма да начисляват такси за внасяне. Превалутирането на левовите вноски в евро ще става автоматично по фиксирания курс.

Това е регламентирано в Закона за въвеждане на еврото, така както без такса до 30 юни ще бъде и физическият обмен на левовете в евро в банковите клонове.

Припомняме, че още през лятото на 2025 г., когато излезе официалното решение България да стане член на еврозоната от 1 януари 2026 г., банките масово премахнаха таксите за внасяне на левове по сметка, за да улеснят процеса на превалутиране на парите в населението. Вероятно таксите за внасяне на пари в брой на каса ще бъдат възстановени от 1 юли.

От големите банки увериха, че всички техни офиси, стига да не са безкасови, остават на разположение на клиентите за внасяне на левови суми на каса без такса по лична сметка в периода от 1 януари до 30 юни 2026 г. Превалутирането им ще по курс 1.95583 лв. за евро.

При внасяне на суми над 10 000 лв. ще е необходимо да се подаде декларация за произход на средствата, което е изискване на Закона за мерките срещу пране на пари. Същото важи и за внасяне на суми над 5000 евро.

Проверка на "Сега" показа, че някои от банките като ОББ, Банка ДСК и Българо-американска кредитна банка все още поддържат в банкоматите си възможност за внасяне на левове. Тази услуга, която също е без такси, ще е налична само до края на януари.

Останалите банки са настроили АТМ-устройствата си от 1 януари да работят единствено в евро и няма възможност да се внасят левови банкноти.

Банкоматите на ОББ с депозитна функция ще приемат само левове до 31 януари, казаха за "Сега" от банката. "Взехме това решение, за да може да облекчим нашите клиенти при обмяната на техните левове и през месеца, в който лева и еврото ще бъдат едновременно официални платежни единици в страната. От 1 февруари банкоматите ни ще приемат само евробанкноти", посочиха от ОББ

На банкоматите на Банка ДСК с депозитна функция също ще може да се внасят само левове до 31 януари. "Няма ограничения за внесената сума, като за вноска с карта важи максималният дневен лимит от 9775 лв. Поетапното преминаване на устройствата за вноски към приемане на евро ще започне през първите дни на февруари 2026 г.", посочиха от Банка ДСК.

В социалните мрежи обаче се появиха и недоволни коментари заради това, че банкоматите на тези банки все още не предоставят възможност да се внасят и евробанкноти. За да си спестят опашките пред банковите офиси в първите два работни дни на годината, клиенти на тези банки се е наложило обратно да сменят евро в левове в чейндж бюро, за да направят през банкомат належащи вноски по разплащателни сметки.

От Асоциацията на банките в България (АББ) напомниха във вторник, че обмяната на банкноти и монети от левове в евро по фиксирания курс е без никакви такси до края на месец юни, включително при внасяне на лева по еврова сметка.

Обмяната се извършва без лимит в сумите, като клиентите се обслужват спрямо наличностите, с които клоновете разполагат, посочват от АББ. За суми над 30 000 лева е необходима предварителна заявка от 3 работни дни.

По повод сигналите за отказан обмен на монети, от АББ посочват, че е възможно при големи количества клиентите да бъдат насочвани към специализирани касови центрове, разполагащи с монетоброячни машини, за да се осигури максимално удобен и ефективен процес.

От асоциацията още уверяват, че при извършване на обмяната банките трябва да третират по еднакъв начин клиенти и неклиенти. Възможно е обаче по силата на Закона за мерките срещу прането на пари от лица, които не са клиенти на съответната банки, да бъде изискано попълването на определени декларации и бланки - например декларации с лични данни и за произход на средствата.

От банковата асоциация призовават гражданите, ако попаднат на казус, който е неправомерен, да сигнализират ръководството на съответната банка, както и самата АББ.