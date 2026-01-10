Медия без
Цели градове се оказаха без банков клон

За тях пощите са единственият вариант, но парите често свършват

Днес, 10:33
Пощите трябва да обменят левове в евро, но често в малките градчета парите не стигат даже за пенсиите.
Днес много банки работят извънредно заради обмяната на левчетата с евро и ще правят така всяка събота до края на януари, но у нас има цели градове, които нямат банкови клонове. Те разчитат за еврото само на пощенските станции, но там се извършват много други дейности и често трябва да се чака твърде дълго или пък наличностите не стигат. Това се разбира от репортаж на Нова телевизия тази сутрин.

В тази ситуация са градове като Клисура, Съединение, Перущица и Симеоновград. В Съединение например единственото място за обмяна на левовете в евро е пощата. „Нямаме банка, нямаме банков клон. Затворен е клонът от няколко години. Това ни създава големи трудности. Трябва да пропътуваме или до Пловдив или до Стамболийски, до някои по-голям град, за да си обменим пари”, обяснява жена пред екип на телевизията. Според кмета Георги Руменов, в града няма банка от 8-9 години.

В пощата на Съединение работят две гишета, които с предимство изплащат пенсиите. Още на обед обаче предвиденият лимит за деня се изчерпва и евробанкнотите за обмяна свършват. Парите за пенсии също се изчерпват до обед. Взимат само тези, които са по график за деня. От двата банкомата в града само единият функционира. Другият не работи от няколко дни. Липсата на банков клон в града, в който живеят над 5300 души създава сериозни проблеми и за местния бизнес. Собствениците на малки магазини са принудени всяка сутрин да пътуват до Пловдив, за да се снабдяват с евроцентове. В Съединение има над 10 предприятия, в които се трудят повече от 2000 души. Приключват работа в 17:00 часа, когато банките в Пловдив затварят и обмяната в евро е невъзможна.

Кметът на града няколко пъти вече е водил преговори с различни банки, които в случая биха улеснили и гражданите и фирмите в Съединение „Нямаме към момента положителен отговор от разговорите, които сме водили с банки за откриване на физически офис на територията на град Съединение. Категорично един банков клон би бил добре уплътнен откъм работа и от населението, и от фирмите, които са на територия на града”, смята Руменов.

