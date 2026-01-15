Медия без
Клиент внесе в банка рекордните 266 000 монети

Стойността на спестеното е над 169 хил. лв.

15 Яну. 2026
Илияна Кирилова

Куриозите с обмяната на левовете в евро продължават. На 9 януари клиент е внесъл малко над 266 000 броя монети на стойност над 169 000 лв. в столичен клон на Банка ДСК, съобщава в интервю за БНР регионалният мениджър на банката за столицата Васил Господинов. "Беше истинско предизвикателство, но имаме техника, изброихме ги и ги инкасирахме," обяснява той. Преди дни от Асоциацията на банките съобщиха за случай на човек, донесъл три бидона със стотинки за обмяна.

В София клиентите обменят средно по около 3500 лв., а средната сума, внасяна по сметките, е на стойност около 4500 лв., казва още Господинов. 

През първите 12 месеца от датата на въвеждане на еврото банките не могат да отказват обмяна за евро на повредени банкноти и монети в левове, като след изтичане на този срок могат да преустановят услугата за непосредствена обмяна на повредени банкноти, пише на сайта на БНБ. През първите шест месеци обмяната трябва да е без такса. Монети може да се сменят в БНБ, търговските банки, пощенските клонове, а някои магазини монтираха и машини за приемане на стотинки.

