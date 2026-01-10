Половината от левовете вече са изтеглени от оборот

Към 9 януари общият обем на българските левове в обращение възлиза на 16,1 млрд. лева, което представлява 48% изтеглено налично парично обращение от бившата национална валута, съобщиха от Българската народна банка (БНБ). Това означава, че почти половината от левовете вече не са в оборот.

Снабдяването на банките с евробанкноти и евромонети се извършва съгласно утвърдените планове и процедури. В обращение са пуснати банкноти и монети на обща стойност над 3,1 млрд. евро., казват още от централната банка. Видимо от разправиите по каси и гишета, особено когато става дума за ресто от звонк, тази сума е недостатъчна за нуждите на гражданите и бизнеса.

С цел осигуряване на достъп до услугата по обмяна, касите на БНБ и на териториалните поделения на "Дружество за касови услуги" работят извънредно и извършват обмяна на левове в евро днес, а също така на 17, 24 и 31 януари 2026 г.

През първите шест месеца на годината банките ще обменят безплатно банкноти и монети от левове в евро в неограничено количество по официалния валутен курс, припомнят от БНБ. За суми над 30 000 лв. се изисква предварителна заявка от три работни дни. Без такса се извършва и внасянето и обмяната на левове по сметка на клиента в евро.

Банките са задължени да извършват безплатна обмяна както за свои клиенти, така и за всички други лица, без ограничения по отношение на вида и размера на обменяните банкноти и монети. При обмяна от лица, които не са клиенти на съответната банка, до 5000 евро идентификацията се извършва въз основа на валиден документ за самоличност. Над този размер се изисква идентификация и деклариране на допълнителни обстоятелства, включително произход на средствата, в съответствие със законовите изисквания.

Обмяната на монети в големи количества се извършва в банкови клонове, разполагащи със специализирано оборудване, като обработката изисква технологично време, поясняват още от БНБ.