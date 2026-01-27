Медия без
НАП погна читалище заради 8 евро годишна такса за книги

Случаят тип "за кокошка няма прошка" е от Варна

Днес, 10:53

Ако българската държава е родила обществено полезна институция, това са читалищата. Над 150 години в тях деца и възрастни четат книги, гледат или играят театър, учат се на танци, водят културен живот. И точно тези институции са зле финансирани. И не друг, а точно читалище тези дни е проверявано за спекула. Звучи невероятно, но е факт. Проверявано е, защото годишната такса за ползване на читалищната библиотека скочила от... 10 лв. на 8 евро. Спекула с 8 евро на година, срещу които цяла година се четат неограничено количество книги?!...

Случаят е от Варна, квартал „Галата“, с местното читалище „Васил Левски“. Най-вероятно се действа по сигнал – някой се е почувствал мно-о-о-го ощетен. Съответно, НАП идва на проверка. Представители на читалището отказаха да застанат пред камера. До изготвянето на репортажа отговори не получихме и от приходната агенция. Но "Сега" научи, че глоба все още не е наложена, в момента читалището пише обосновка на цената. До 8 август, съгласно закона за еврото, всяко повишение следва да бъде икономически мотивирано пред контролните органи, ако пристигнат на проверка.

Представител на читалищния сектор сподели: „Всяка година държавата реализира програма до 5000 лв. за обикновените читалища за покупка на книги. Всички хвърляме огромен труд да кандидатстваме за тавана на сумата, но на всяко едно читалище държавата одобрява малка част, примерно по 2000 лв. Парите ги чакаме през цялата година, че и повече. Ето, за 2025 г. още не са преведени. През януари трябва да изпълним проекта, а през февруари да го отчетем. Е как да стане, след като нищо не са ни превели? Нови книги едно читалище купува от тази митична субсидия, а и от членския внос, таксата. Кръгът е затворен – за да имаме читатели, трябват нови книги. А за да имаме нови книги, следва да имаме приходи от читатели".

Най-вероятно НАП действа по буквата на закона, тоест формално агенцията е права. Но случаят отваря въпроса и за духа на закона, смисъла.

Гледайте репортажа на Диян Божидаров и Михаил Дечев!

