Шефът на НАП похвали "добрата кампания" по въвеждането на еврото

От началото на годината НАП е извършила над 1000 проверки на цените, а като се прибавят и извършените в края на миналата година, стават общо 1706. "Глобите са около 10% от проверките, което за нас е добро постижение. Все още тече процес по събиране на документи и преценка дали увеличенията са обосновани", казал е изпълнителният директор на НАП Христо Марков пред Нова ТВ .

Той твърди, че не са отчетени "фрапантни нарушения", което според него се дължи на "добрата информационна кампания", направена в месеците до въвеждане на еврото.

По последни данни наложените санкции възлизат на около 200 000 лева. "Няма наложена максимална глоба. В повечето случаи става дума за нарушения от по 6-10 стотинки. Има и онлайн обяви с неправилно превалутиране - там санкциите ще бъдат по-сериозни, дори когато се твърди, че става дума за техническа грешка", заяви шефът на НАП . По думите му, целта на санкциите не е да се пълни бюджетът, а да се възпре спекулативното вдигане на цени.

Най-голям риск от необосновано повишение на цените се отчита в сектора на услугите – фризьорски услуги, фитнеси, паркинги и др. Марков разказа, че сериозен проблем се оказват завишените на много места цени на паркоместата – в някои случаи направо от 2 лв. на 2 евро. След Нова година са били проверени 200 фризьорски салона, но в деня на проверките 77 от тях били затворени. "Вероятно са били предупредени - признавам, че това беше наша грешка", каза той.

По повод сигнали за драстичен скок на такси – например, от 125 лв. на 125 евро за гробно място, Марков каза, че в някои общини още в средата на миналата година са били взети решения за вдигане на цени и такси, но и обеща допълнителни проверки.

Най-често потребителите сигнализират за необоснован ръст на цените на хранителни стоки. Според Марков в повечето случаи няма съществени нарушения, като част от сигналите се дължали например на изтекли промоции.