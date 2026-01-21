И чуждият бизнес скочи срещу държавния контрол на цените

Илияна Димитрова Парламентът налага драстична административна и финансова тежест към бизнеса, при това в този критичен етап на въвеждането на еврото у нас, смята чуждестранният бизнес.

Единадесет двустранни търговски камари излязоха с обща критична позиция до народните представители в 51-вото Народно събрание да спрат с опитите за прокарване на законодателни мерки, насочени против принципите на пазарната икономика.

"Ставаме свидетели на серия от изменения в закони или внасяне на нови законопроекти, с които се правят драстични опити да се погазват регламентирани конституционни права и задължения и да се разбиват работещи принципи и процеси в пазарната икономика на Република България", се казва в позицията, която е насочена и към бъдещите народни избраници в 52-рото Народно събрание.

Позицията е инициирана и подкрепена от Американска търговска камара в България, Българо-швейцарска търговска камара, Германо Българска търговско-индустриална камара, Френско-българска търговско индустриална камара, Конфиндустриа България, Италианска търговска камара в България, Британско-българска търговска камара, Българо-турска търговско-индустриална камара, Българо-румънска търговска камара, Нидерландска търговска камара в България, Българо-испанска търговска камара.

Без да посочва изрично, чуждестранният бизнес вероятно визира гласувания на първо четене без никакви предварителни обсъждания и разглеждане в комисии закон на БСП за държавен контрол върху цените на редица стоки и услуги. Освен това в НС е внесен не по-малко скандален законопроект на ДПС-Ново начало за 20% на търговска надценка на широка гама хранителни стоки.

Двустранните търговски камари, чиито членове създават значима част от БВП на България, от който над 40% след това се преразпределя от държавата, категорично се противопоставят на това "изкривяване на действителността чрез мнима законодателна дейност, която обслужва само деструктивния популизъм".

"Сред нашите членове са близо 100% от западните чуждестранни инвеститори в България, които освен собствен и привлечен капитал, инвестират знания, know-how, иновации и време, за да може дадено предприятие или дори цели сектори да са успешни и да движат родната икономика напред. Също така, сред нашите членове са и водещи български предприемачи и инвеститори, и това ни дава допълнителна мотивация да не стоим безучастни към опитите за изопачаване на реалната икономическа действителност с гласуване на правно неиздържани текстове, в които липсва икономическа визия и логика, чието евентуално приемане ще доведат до крах не само на отделни сектори, а и на цялата икономика на страната", се казва в позицията на търговските камари.

Според тях политиците, които внасят подобни законови регулации, представят "мнима грижа" за покупателната способност на населението. Те смятат, че подобни прояви са пример за "абдикация на държавата от отговорността й да се справи с наличните й ресурси – държавен апарат, служители, бюджет, правна и регулаторна рамка и работещо законодателство, което в голямата си част е съгласувано и прието от работещия на светло бизнес у нас".

Търговските камари са обезпокоени от разминаването между законодателната и изпълнителната власти, защото вече има приети закони, с които се регламентират мерки срещу ограничаване на спекулата в периода на въвеждане на единната европейска валута. В ход са мащабни проверки от НАП и КЗП, а от докладите на Координационния център по въвеждане на еврото е видно, че приемането на еврото се извършва успешно. Въпреки това се предлагат серия от законопроекти, които не само дублират приети вече мерки, но биха породили правен хаос.

Налага се усещане за страх, недоверие в институциите и се подкопава увереността в правотата на цивилизационния избор на България, подчертава чуждестранният бизнес.

"Ние не може да не реагираме, когато серийно се предлага законодателство, което освен горепосочените недоразумения съдържа противоречия с принципите на пазарната икономика, въвеждащи елементи на драстична административна и финансова тежест към бизнеса и даващи повод на популизма да взима връх в един критичен етап на въвеждането на еврото у нас. Със съжаление отбелязваме факта, че сме свидетели на една очаквана, но и закъсняла и вяла комуникационна кампания от страна на държавата по темата", посочват от 11-те търговски камари.

Припомняме, че над 20 български бизнес организации също реагираха силно критично срещу опитите на политиците да наложат държавен контрол върху цените, водени единствено от желанието да се харесат на електората в навечерието на нови парламентарни избори.

В заключение представителите на чуждестранния бизнес у нас уверява, че остава на разположение за сътрудничество в посока задържане и привличане на инвеститори, подобряване на инвестиционния климат и бизнес среда у нас, както и за развитие и надграждане на конкурентоспособността на българската икономика като част от Европейската и на Трансатлантическата икономики.