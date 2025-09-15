Дронове жужат, цените трептят, еврото иде

evroto.bg Напоследък има раздвижване в разяснителната кампания - експерти тръгнаха областните градове на срещи в обществеността. Снимката е от информационния ден - 17 септември, в Монтана. Следващите инфодни са във Велико Търново и в Смолян - на 23 и на 24 септември.

Шефове на важни контролни служби от месеци повтарят под свъсени вежди - държавата ще застане с цялата си сила и строгост срещу спекулантите. Те си дърдорят, а краставиците, кашкавалът, котлетите, кафето си поскъпват и за това си има съвсем обективни причини. Отвъд празните приказки и бостанските плашила обаче се надига истинска опасност - инфлацията и еврото да се окажат удобни оправдания за репресии над бизнеса. И не точно над бизнеса, а над определени бизнеси.

Докато хората се вълнуват от движенията на цените, управляващите "по терлици" променят поредния закон, за да усилят контролните правомощия на държавен орган. Най-новото 20 е идеята Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да се сдобие с правото да изисква от телекомите данни за трафика на проверявана компания. Заедно с други нови правомощия КЗК е на път да се превърне във втора ДАНС.

Най-абсурдното е, че вносителите на промените ги оправдават и с нуждата

шмекерите да бъдат стреснати

и да не си играят с цените - заради еврото или по други измислени поводи. А пък шефът на КЗК Росен Карадимов точно преди дни изненадващо декларира, че поверената му комисия нямала преки ангажименти към процеса на въвеждане на еврото и ценовия контрол. Изненадващо е, защото същият само преди месеци говореше за силния държавен юмрук. Даже се яви пред медиите като лидер на пакт между КЗК, КЗП и НАП и обяви, че това триединство ще пребори спекулантите. И озадачи репортерите с интересна метафора - обясни, че тройката ще бди за волности с цените по начина, по който "таралежите правят любов - внимателно". Карадимов не каза в кои случаи

"таралежите" ще пускат бодлите си

в употреба, но промените в закона - скорошни и предстоящи, подсказват, че някои фирми ще усетят болка.

В последните месеци дори в средите на управляващите например упорито се говори, че една от големите търговски вериги е "мишена" и че имало план чуждестранният собственик да бъде прогонен и заменен от местни лица. Ще е нещо като КТБ 2 - ако компанията не се предаде доброволно, ще я спукат от проверки, ревизии, глоби, обиски, претърсвания, "предварителни" и "следварителни" производства. С назначаването на професионалисти с опит в управлението на хипермаркети за директори на "Магазин за хората" се появи и версията, че тези кадри на следващ етап ще бъдат преместени да ръководят превзетата верига. Звучи ви фантасмагорично? Ще видим...

Колкото до

прословутия експеримент "Човешки магазини",

на който кръстник и идеолог е вездесъщият Делян Пеевски, държавата ще похарчи грешни пари на данъкоплатците, "ползата" ще е като от неродените държавни бензиностанции, а цените ще си следват своята пазарна логика. Още преди дори да се е пръкнал първият "магазин за хората", в чужбина вече ни взеха на подбив - в германската преса пишат, че България се връща към соца.

Добре, че се спихна ентусиазмът за друго безумие - налагане на тавани на надценките на храните по цялата верига от нивата, градината и обора до супермаркета. Критики заваляха отвсякъде и сега агроминистърът Тахов и млекобизнесменът Зоров май останаха еднички крепители на таваните. А миналата седмица ги "шамароса" и новина от Румъния. Правителството там обяви, че от 1 октомври премахва всякакви тавани на надценки за храните, тъй като са вредни и "причиняват икономически изкривявания както за производителите, така и за търговците на дребно“.

Ясно е, че държавата нито може, нито бива да се вре в пазарните процеси - няма да спре цените, а опитите да го прави създават

смут, напрежение и фалшиви очаквания

Това, което може и трябва да направи за безметежното въвеждане на еврото, е силна разяснителна кампания - която да избави хората от страховете им от новата валута и да им помогне да се разделят без драми и трудности с лева. За целта са отредени 10 млн. лева. За съжаление това, което държавата и наетите от нея помощници, предлагат дотук срещу шестцифрената сума, е разочароващо.

Виждаме клипове по големите телевизии, които ни повтарят до откат известното - че от Нова година минаваме към евро. И по радиото излъчват същото. Споменават и за изписването на цените в двете валути. Планът предвижда още поставяне и раздаване на рекламни материали в метрото - по спирките и в самите влакчета. Ще има и някакви сувенирчета.

Клиповете ще се въртят с хоризонт до 2028 г. Защо дотогава? Не е ясно. МФ като възложител ни обещава, че рекламните материали ще са "консистентни в посланията и достатъчно атрактивни, за да задържат вниманието на аудиторията". Обаче поне засега не са такива.

Наред с незаобиколимите конференции, кръгли и правоъгълни маси, кратки срещи по градове с местните хора, са предвидени и атракции.

Гвоздеят на програмата е шоу с дронове

- до 28 броя спектакли с до 3 минути продължителност. Ще има и 3D mapping светлинни спектакли, разказващи пътя на България от влизането й в ЕС до въвеждането на еврото. Вълнуващо, нали! Гледате, ахкате и обиквате мигом единната европейска валута. Е, ако имате въпроси, ровете в сайтове - на БНБ и МФ, на медии, и търсете секцията, която предлага отговори за въвеждането на еврото. Или чакайте във вашия град да дойде Инфоден или работна среща за еврото.

"Ефективната комуникация е важна предпоставка за плавна замяна на лева с еврото, за избягване на излишно напрежение и за противодействие на всякакви форми на дезинформация, които могат да предизвикат притеснения у гражданите", подчертават от МФ.

За жалост 90% от това, което ни предлагат комуникаторите, се побира в посланието "Еврото идва на 1 януари и ще е много хубаво за всички". Добре, че медиите сами полагат усилия да влизат в съвем конкретни въпроси и да ги разясняват.

Впрочем форматът "вие питате, ние отговаряме" е най-подходящ и полезен. Стига, разбира се, ответите да са на разбираем, човешки език. За съжаление институциите ни наблягат на високопарното изразяване, а чиновниците ни са обсебени от "брюкселския език".

Накратко, хайде министрите и останалите "слуги на народа" да спрат да си играят на ценовици и на борци срещу инфлацията и да си говорят повече с хората, като отговарят на конкретните им притеснения около въвеждането на еврото.