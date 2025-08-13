Кабинетът премахва хартиеното удостоверение за психично здраве

Административната реформа ще застигне в следващите месеци и различните удостоверения за психическа годност, които сега се изискват при постъпване на някои длъжности, като шофьори в обществения транспорт, сектор "Сигурност" и пр. За целта ще бъдат направени промени в Закона за здравето, които този месец трябва да бъдат публикувани за обществено обсъждане. Ангажиментът е записан в законодателната програма на правителството до края на тази година.

Към момента в нормативната уредба съществуват различни понятия, изисквания и документи за удостоверяване на психичното здраве на лицата. Някои документи се издават от личен лекар, други - от центрове за психично здраве, а за трети се изисква преглед от психиатър. Не съществува нормативно установен ред, еднакъв за всички, за придобиване на съответните удостоверения. Изискват се различни такси и има различни срокове за предоставяне на услугата. Няма ясна регламентация, в кои случаи е необходимо лицето да си извади удостоверение, че не се води на психиатричен отчет и кога е необходимо да премине и преглед при психиатър.

Това обясняват от правителството в кратък анонс за промените. Те би следвало да въведат ред в тази бъркотия. Сега например този документ може да струва от 10 до 60 лева, показва бърза проверка в болници и специализирани центрове, освен това в някои случаи се иска по два пъти.

С оглед на това се предвиждат промени в Закона за здравето, с които да се унифицират подходите за удостоверяване на психичното здраве на лицата, да отпадне издаването на удостоверение, че лицето не се води на психиатричен отчет по досегашния административен ред и да се създаде възможност издаденото от лекар удостоверение за психическа годност да може да се изпраща по електронен път на работодател чрез лицето, което кандидатства за работа, пише в законодателната програма. Нормативно ще бъде регламентирано и при постъпване на работа психичната годност да се удостоверява след провеждане на конкурсната процедура само за спечелилия конкурса кандидат.

Съгласно действащото законодателство всеки кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на категории С1, С, D1, D и Ттм (трамвайна мотриса) трябва да предостави копие на удостоверение за психологическа годност на хартиен носител. Удостоверение за психологическа годност се изисква и за записване за обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС от посочените категории, както и за лицата, които са загубили правоспособността си за управление на МПС поради отнемане на контролните точки или различни нарушения.

Издадените удостоверения за психологическа годност са налични в централизирана база данни, поддържана от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, но въпреки това все още трябва да се занесат и на хартия от кандидата. Миналата година беше осигурена директна свързаност на автошколите с тази система, а сега ще се даде служебен достъп и на МВР. Така в случая изискването за предоставяне на удостоверението за психологическа годност на хартиен носител ще отпадне. Резултатите от психологическото изследване да бъдат достъпни и за други заинтересовани институции.