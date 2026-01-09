Pixabay Много счетоводители изкараха безсънни нощи от Нова година насам, за да смятат наново оборотите на своите фирми-клиенти след обнародваните на 30 декември 2025 г. промени в Закона за ДДС.

Счетоводителите се видяха в чудо с последните промени в Закона за ДДС, обнародвани на 30 декември 2025 г.

С тях се изменят част от правилата за определяне на оборите на фирмите за регистрация по ДДС, но по-притеснителен бе изключително краткият срок, в който трябва да бъдат приложени.

Точно три работни дни са имали счетоводители и счетоводни къщи в началото на 2026 г., за да направят нови преизчисления на оборотите на фирмите и да подадат заявление за регистрация по ДДС, ако е надвишен законовият праг. Той вече не е 100 хил. лв., а е 51 130 евро.

Държавата подлага на пореден административен тормоз за малките и средните фирми, които и без друго са притеснени от промените в цялата счетоводна и фирмена документация във връзка с приемането на еврото. Без предварителна информация и обсъждане са направени важни данъчни промени и е поставен почти неизпълним срок да бъдат приложени, алармираха в социалните мрежи счетоводители.

Вносител на промените е Министерството на финансите, което първоначално доста общо представи промените в Закона за ДДС, наблягайки единствено на новия праг за регистрация, превалутиран в евро, и на въвеждането на поредната евродиректива, която щяла да улесни малките фирми - те няма да начисляват ДДС не само в България, но и в други държави членки, в които извършват доставки. Няма да се налага да се регистрират по ДДС в тези държави, ако общият им оборот е до 100 хил. евро.

Всъщност внесените в пълно неведение дори за счетоводните къщи промени на сроковете и начина на изчисляване на прага за ДДС изобщо не улесняват малките фирми. Напротив, затрудняват ги и им повишават разходите за счетоводство.

Нови срокове

Досега оборотът се следеше за 12 последователни месеца и при надхвърляне на законовия праг, малките фирми (или техните счетоводители - най-често външни изпълнители) трябваше да подадат до 7-о число на следващия месец заявление за регистрация по ДДС.

През 2025 г. прагът за регистрация по ДДС бе намален на 100 хил. лв., след като предната година бе 160 хил. лв., като мотивът на МФ за промяната бе, че много пари се губят за хазната от по-високия праг.

С последните промени оборотът на фирмите вече ще се изчислява за една календарна година, а не за поредни 12 месеца. Така за предприемачите, които през календарната 2025 г. са надвишили оборот от 51 130 евро, регистрацията по ДДС става задължителна още от 1 януари 2026 г. Все пак е даден срок от седем дни за подаване на заявление, т.е. до 8 януари.

Голяма част от дребния бизнес изобщо не е разбрал за новия срок, защото законът бе обнародван в последния работен ден на 2025 г. - 30 декември, а първият работен ден на 2026 г. бе чак на 5 януари.

Сметки наново

Има и друг проблем, който е изправил косите на счетоводителите и счетоводните къщи, наети да водят счетоводството на голяма част от малките и средните фирми.

В оборота за регистрация по ДДС са включени нови активи, а за някои видове бизнеси има напълно нови правила за пресмятането му. И макар да се гледа дейността на фирмата назад във времето - за 2025 г., трябва да се прилагат новите правила. Така не малко счетоводители по време на новогодишните празници са правили наново финансови сметки.

Например в оборота вече влизат и "освободени доставки на недвижими имоти". Така формулиран обаче текстът поражда огромни неясноти какво е искал да каже законотворецът.

В счетоводните форуми от началото на годината се водят ожесточени дебати дали продажбата на фирмена сграда трябва да влезе в оборота на фирмата за нуждите на регистрацията по ДДС, както и дали отдаването й под наем е част от оборота.

Пораждат се и спорове дали физическо лице, което отдава под наем едно или няколко жилища, и достигне в течение на годината доход над 51 139 евро, също трябва да се регистрира по ДДС.

В агросектора дружества, които не са регистрирани по ДДС, са особено обезпокоени дали отдаването на земеделска земя под аренда попада под ударите на новите данъчни разпоредби и дали трябва да се регистрират.

Въпроси възникват и дали финансови услуги, които до момента са били извън изчислението на прага, вече не трябва да бъдат включвани.

Без маржове

Със сигурност големи промени има за туристическите фирми и именно счетоводителите в този бранш са прекарали най-много безсънни нощи от Нова година насам в луди сметки.

Оборотите за целите на регистрацията по ДДС на туроператорите досега включваха само маржовете - разликата между продажна и покупна цена, което позволяваше на много фирми от този бранш да останат под прага. Вече се взима предвид цялата сума на продадения туристически пакет.

Същото важи и за търговците на стоки втора употреба, в това число и на автомобили - годишният оборот вече не е маржът, а общата сума, получена или дължима от клиентите.

Вероятно МФ и НАП ще дадат разяснения скоро, но бизнесът е оставен в неведение в първите дни на 2026 г., когато управляващите и държавните експерти бяха още в почивка. Големият въпрос е защо им трябваше на правителството и на Народното събрание излишно да стресират бизнеса, сякаш въвеждането на еврото не беше достатъчно изпитание за всички.

"Не е за първа година без никаква подготовка важни законодателни промени да ни се стоварват в последния момент. Докога ще се работи така, вместо да си партнираме с МФ и НАП?", се питат и предприемачи, и счетоводители.

Христо Петров, управител на счетоводна къща, е по-краен. Във фейсбук профила си той написа обръщение към МФ и НАП: "Уважаеми колеги, предприемачите и счетоводителите не са машини. Ние сме партньорът, който крепи фискалната система, но това партньорство изисква минимално уважение под формата на разумни срокове! Стресът е огромен, отговорността изцяло наша, но за сметка на това глобите са от вас. Ако не сме изтълкували правилно двусмислените ви законови новости и наш клиент бъде глобен, ще направя всичко възможно тази информация да влезе в международните новини на водещите световни медии. Смея да твърдя, че чак такива законодателни извращения липсват в цивилизованите страни".