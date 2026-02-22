Eni пак откри огромни залежи на природен газ край Кот д’Ивоар

И океанското дъно край Западна Африка се оказа огромен резервоар за добив на природен газ и нефт. Италианската компания Eni обяви, че находището „Калао Юг“ край бреговете на Кот д’Ивоар в Гвинейския залив съдържа приблизително 3 трилиона кубически фута природен газ и 100 милиона барела кондензат.

Това е второто по големина откритие на въглеводороди в историята на страната. То е резултат от използване на технологии за дълбоководно сондиране. Проучвателните работи в „Калао Юг" са проведени на дълбочина над 5000 метра под морското дъно при дълбочина на водата 2200 м.

През последното десетилетие офшорният нефтен и газов сектор в Западна Африка претърпя значителна трансформация, като технологиите за дълбоководно сондиране отключиха досега недостъпни енергийни резерви на хиляди метри дълбочина в океана.

Откритието на Eni в Кот д’Ивоар показва как напредналите възможности за проучване разкриват значителен потенциал за нефт и газ в региона на Гвинейския залив.

В ход

Миналия месец Eni S.p.A. подписа с енергийния гигант на Азербайджан SOCAR споразумение за прехвърляне на 10% дял в проекта за разработване на нефт и газ в Baleine - друго голямо находище край Брега на слоновата кост. Акционери в проекта към момента са италианската Eni с 47,25 %, швейцарско-нидерландската Vitol с 30 % и компанията от Кот д'Ивоар Petroci с 22,75 %.

Baleine е открито през 2021 г., а търговският добив е стартирал през 2023 г. В рамките на първия и втори етап от разработката на находището ежедневно се добиват над 62 хил. барела петрол и над 2,1 млн. куб м газ. В третата фаза дневният добив ще достигне 150 хил. барела петрол и около 5,7 млн. куб м газ.