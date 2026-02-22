Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Eni пак откри огромни залежи на природен газ край Кот д’Ивоар

В „Калао Юг“ има около 3 трилиона кубически фута газ и 100 млн. барела кондензат

24 Февр. 2026
Eni S.p.A.

И океанското дъно край Западна Африка се оказа огромен резервоар за добив на природен газ и нефт. Италианската компания Eni обяви, че находището „Калао Юг“ край бреговете на Кот д’Ивоар в Гвинейския залив съдържа приблизително 3 трилиона кубически фута природен газ и 100 милиона барела кондензат.

Това е второто по големина откритие на въглеводороди в историята на страната. То е резултат от използване на технологии за дълбоководно сондиране. Проучвателните работи в „Калао Юг" са проведени на дълбочина над 5000 метра под морското дъно при дълбочина на водата 2200 м. 

През последното десетилетие офшорният нефтен и газов сектор в Западна Африка претърпя значителна трансформация, като технологиите за дълбоководно сондиране отключиха досега недостъпни енергийни резерви на хиляди метри дълбочина в океана.

Откритието на Eni в Кот д’Ивоар показва как напредналите възможности за проучване разкриват значителен потенциал за нефт и газ в региона на Гвинейския залив. 

 

В ход

Миналия месец Eni S.p.A. подписа с енергийния гигант на Азербайджан SOCAR споразумение за прехвърляне на 10% дял в проекта за разработване на нефт и газ в Baleine - друго голямо находище край Брега на слоновата кост. Акционери в проекта към момента са италианската Eni с 47,25 %, швейцарско-нидерландската Vitol с 30 % и компанията от Кот д'Ивоар Petroci с 22,75 %.

Baleine е открито през 2021 г., а търговският добив е стартирал през 2023 г.  В рамките на първия и втори етап от разработката на находището ежедневно се добиват над 62 хил. барела петрол и над 2,1 млн. куб м газ. В третата фаза дневният добив ще достигне 150 хил. барела петрол и около 5,7 млн. куб м газ.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

природен газ, зелен преход, енергиен преход, Eni в Кот д’Ивоар 

Още новини по темата

Лондон "закопава" петрол и газ за 190 млрд. евро
21 Февр. 2026

МРРБ класира фирмите за 235 млн. евро инвестиции в Стара Загора
20 Февр. 2026

Интересни фирми са допуснати до милионите за Стара Загора
17 Февр. 2026

Идат още по-високи сметки за ток, предупреди ЕНЕРГО-ПРО
16 Февр. 2026

Кувейт отваря газовите си офшорни находища за чужди компании
16 Февр. 2026

Всяка дреха в ЕС ще има цифров "паспорт"

15 Февр. 2026

И изкуственият интелект се "храни" с въглища
14 Февр. 2026

ТЕЦ "Марица изток" 2 ще замени 30% от въглищата с биомаса
12 Февр. 2026

"Черните" тецове още имат прекалено голям дял в България

11 Февр. 2026

Гърция се готви да залее Европа с втечнен газ от САЩ
09 Февр. 2026

"Булгаргаз" неумолимо трупа неплатени сметки към "Боташ"
08 Февр. 2026

Милиардите от ЕС за Стара Загора, Кюстендил и Перник най-сетне тръгват
07 Февр. 2026

Първият газов сондаж в блок "Хан Аспарух" се оказа "сух"
05 Февр. 2026

За 2 г. у нас не е регистриран нито един нов камион или автобус, според ACEA
05 Февр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: След "радикалния завой" БСП заседна на старото място
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?