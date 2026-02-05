Първият газов сондаж в блок "Хан Аспарух" се оказа "сух"

Първият сондаж в блок "Хан Аспарух" в Черно море - "Винех-1", не откри значителни количества природен газ, съобщава Оffshore-energy. Специализираното издание се позовава на австрийско-румънската OMV Petrom и израелската NewMed Energy Balkan. Двете компании работят съвместно в блока, който е част от българската изключителна икономическа зона. В края на януари техен партньор стана Български енергиен холдинг (БЕХ придоби 10% участие в проекта).

Винех-1" е на около 200 километра източно от Варна. Сондажът, извършен от Noble Corporation с помощта на сондажния кораб Globetrotter I, е достигнал крайна дълбочина от около 3230 метра под морското равнище. В геоложките формации са били открити "незначителни" показатели за газ, което определя сондажа като "сух".

Сега компаниите планират втори сондаж в блока. Той ще бъде разположен на перспективния обект "Крум". Очаква се сондажните дейности да започнат през следващите седмици, с прогнозна продължителност от около два месеца.

Блок "Хан Аспарух" с площ от 13 712 квадратни километра се намира в западната част на Черно море. Той се пада на юг от румънския блок "Нептун", където OMV Petrom и Romgaz развиват проекта "Нептун Дийп". Запасите на "Нептун Дийп" са огромни - очаква се да бъдат произведени около 100 милиарда кубически метра газ, като първото производство е планирано за 2027 г.