Чехия затвори последната подземна въглищна мина

Последната мина за подземен въгледобив в Чехия беше затворена, след над 250 години работа, през които е захранвала възхода на тежката индустрия в Централна Европа, съобщи БТА, като цитира Ройтерс, които се позовават на компанията оператор ОКД (OKD).

Последните количества въглища този месец напуснаха мината СиЕсЕм (CSM) в Стонава, близо до полската граница, тъй като ниските цени и преходът към по-чиста енергия в Европа намаляват търсенето на приемания преди години за най-ценен ресурс в региона.

Държавната компания ОКД, която оперира мината, обяви преди три години планове да я затвори, но пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. доведе до рязък скок на цените на енергийните пазари, заради което бе разрешено краткосрочното удължаване на експлоатацията.

Към октомври миналата година ОКД е добила едва 1,1 млн. тона въглища и е съкратила персонала си до 2300 човека, а още 1550 служители предстои да бъдат освободени.

Минното дело оставя и екологични последици – замърсени лагуни, пропадания на терени и изоставени съоръжения на повърхността. Регионът където се намира мината ще получи 19 милиарда крони (около 908 млн. долара) от Фонда за справедлив преход на ЕС за трансформация на регионите, засегнати от политиките на Брюксел за декарбонизация.

, допълва Ройтерс.Добивът на лигнитни въглища в Западна Чехия ще продължи още няколко години