В САЩ се задава бум на газови електроцентрали

Енергийните експерти са единодушни - природният газ запазва ключовата си роля. Електроцентралите, работещи с природен газ, остават на мода, защото са далеч по-чисти от въглищните, ефективни и и гъвкави са, бързо увеличават или намаляват производството, пише Powermag. Според последната прогноза на Американската администрация за енергийна информация цените в САЩ ще спаднат с около 2% тази година в сравнение с нивата от 2025 г., което дава още едно предимство на газа.

Това обяснява и бума на газови електроцентрали по света и особено в САЩ. Само в щата Тексас се разглеждат над 100 нови проекта, посочва доклад на Environmental Integrity Project. Някои от тях вече имат осигурено финансиране от специалния Енергиен фонд, създаден, след като през февруари 2021 г. поредният ураган остави около 10 млн. жители на Тексас без ток и властите решиха да вземат специални мерки това да не се повтори.

„Си Пи Ви Бейсин Ранч“

е именно такъв проект. Фондът е одобрил 1.1 млрд. долара заем за централата с мощност 1350 MW в Пермския басейн (западната част на Тексас), който е най-големият нефтопроизводителен регион в САЩ, а по природен газ е на второ място след Апалачите на североизток.

„Си Пи Ви Бейсин Ранч“ ще влезе в експлоатация през 2029 г. Ще работи с турбини GE Vernova H-Class 7HA.03 с възможност за улавяне на въглерод. Газовата централа е част от големия план на компанията "Си Пи Ви" за производство на над 10 GW енергия.

"Пустинно слънце"

е проект на „Ей Пи Ес“ - комуналната компания на Аризона. Газовата електроцентрала "Дезърт Сън“ ще е с мощност 2000 MW. Първият етап ще разчита на нови инвестиции от големи клиенти (като центрове за данни), а на следващия етап ще се приложи "абонамент". "Чрез модела „растежът плаща за растежа“ искаме да защитим битовите клиенти и малкия бизнес от ценови трусове, обясняват от „Ей Пи Ес“. На практика идеята е клиентите гиганти, които се нуждаят от големи количества електроенергия, да финансират изграждането на новите мощности. Те ще бъдат обвързани с дългосрочни договори, покриващи капиталовите разходи на проекта, и ще поемат рисковете, свързани с разработването.

„Дезърт Сън“ ще разполага с усъвършенствани системи за контрол на емисиите. Първият етап трябва да започне да обслужва клиенти до края на 2030 г.

"Вистра Корп.“

обяви през есента план за изграждане на нови газови електроцентрали на стойност над 1 млрд. долара в Пермианския басейн в Тексас - отчасти с цел да се осигури електроенергия за нефтената и газовата промишленост на

щата. Ще бъдат построени две ГЕЦ с обща мощност 860 MW към съществуващата електроцентрала с мощност 325 MW.



Между 2020 г. и 2023 г. „Вистра“ добавя около 1 GW в Тексас - като увеличава мощността на своите газови електроцентрали и пуска в експлоатация нови проекти. Компанията планира да запази електроцентралата „Колето Крийк“ (планирана за извеждане от експлоатация през 2027 г.) - чрез преминаване към природен

газ. "Вистра" ще инвестира в модернизация, вкл. разширяване на газопровода.

"Пермиан“

През ноември „Нет Пауър“ обяви начало на проекта си „Пермиан“ - чист енергиен център в Западен Тексас. Тя ще си сътрудничи с групата „Ентропи“, която има технология за улавяне на въглерод. "Нет Пауър“ е известна с проекта си за използване на въглероден диоксид за производство на нискоемисионна електроенергия от газ в демонстрационна централа в Ла Порт, Тексас. Неотдавна компанията заяви, че е осигурила 60 MW газови турбини, които ще бъдат доставени през 2028 г., и че подготвя сделка с нефто-газовата група „Оксидентал“ за 30 MW от електроенергията и 100% от уловения въглероден диоксид.

През първата половина на 2026 г. се очаква окончателното инвестиционно решение за първия етап от проекта.

„Дюк Енърджи“

наскоро обяви план за нова електроцентрала на природен газ в Южна Каролина на стойност 3,2 млрд. долара. Компанията очаква одобрение от регулатора. Очаква се строителството на централата с мощност 1400 MW близо до Андерсън да започне през 2027 г., а експлоатацията - в началото на 2031 г.

„Дюк Енърджи“ вече има договор за закупуване на 11 турбини от GE Vernova, в допълнение към осемте турбини, с които разполага. Новата централа може да се свърже със съществуващия Трансконтинентален газопровод, който преминава на по-малко от километър от нейната площадка. "Дюк Енърджи“ ще бъде основният собственик, но поне пет електроенергийни кооперации искат да й станат съдружници. Очаква да се присъединят и други пет обединения от Северна Каролина. „Дюк Енърджи“ иска да добави около 9,7 GW производствен капацитет на природен газ до 2033 г. в двата съседна щата.



„Ексел Енърджи“

Неотдавна компанията „Ексел Енърджи“ обяви, че е закупила 10 газови турбини от „Сименс

Енърджи“ за строителството на две електроцентрали. Компанията извежда от експлоатация

въглищните ТЕЦ и инсталира пет газови турбини Siemens Energy SGT6-5000F и пет

генератора SGen6-1000A в електроцентралата „Толк“ с мощност 928 MW в Мюлшу, Тексас.

Други пет турбини от клас F и пет генератора са за газова електроцентрала с мощност 1160 MW в окръг Гейнс, Ню Мексико.



