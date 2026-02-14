Кувейт отваря газовите си офшорни находища за чужди компании

Кувейт ще отвори своите нови офшорни нефтени и газови находища за чуждестранни фирми. Правителството обяви, че държавната петролна компания - Kuwait Petroleum Corporation, планира да покани чуждестранни енергийни компании да се включат в разработването на наскоро откритите залежи на нефт и газ, пише Al-Monitor.

Новината бе съобщена от министър-председателя шейх Ахмад Абдула ал-Ахмад ал-Сабах.

Кувейт, член на ОПЕК, направи значителни открития от 2023 г. насам. и набляга на увеличаване на производството от новите находища, включително проектите „Джаза“ и „Нокита“.

Наред с тези по-нови открития друг голям проект, който напредва, е нефтеното и газовото находище „Дура“. Очаква се търговете за проекта, който се разработва в сътрудничество със Саудитска Арабия, да бъдат обявени през тази година. Според оценките "Дура" находище съдържа около 566 млрд. кубически метра природен газ и 310 млн. барела петрол. Развитието на проекта, струващ милиони долари, трябва да приключи през 2029 г., като се очаква да произвежда 28 млн. кубически метра газ на ден.

Кувейт е петият по големина производител на петрол в ОПЕК, с производствен капацитет от около 3,2 милиона барела на ден към края на миналата година, като се планира увеличение до 4 милиона барела до 2035 г.

През октомври 2023 г. Kuwait Oil Company обяви планове за увеличаване на производствения капацитет на газ до 42 млрд. кубически метра на ден до 2040 г., а Kuwait Petroleum Corporation заяви, че ще инвестира около 410 милиарда долара до 2040 г., за да подкрепи тези планове за разрастване.