КЕВР оспори скока на цената, поискан от "Булгаргаз"

„Булгаргаз“ поправи предишното си предложение за около 4% поскъпване на природния газ през февруари и вече иска 7,5% повишение. Финалната дума обаче има енергийният регулатор, а днес се разбра, че Комисията за енергийно и водно регулиране има възражения.

От "Булгаргаз" се оправдават с ръст на международните цени и с повече заявки от клиентите. След подаването на първото му заявление за корекция на газа на нидерландската борса са се повишили с над 30%, обясни пред БНР директорът на държавния търговец Веселин Синабов, мотивирайки новото искане цената от 1 февруари да стане 33,50 евро“.

Но КЕВР е против. Председателят на комисията Пламен Младеновски каза, че такова поскъпване е неприемливо.

„Категорично не подкрепям увеличаване на цената за битовите потребители заради торови заводи и други индустриални клиенти, независимо от движението на борсовите цени", отсече Младеновски. Той поясни, че „Булгаргаз“ се опитва да лиши битовите потребители от възможността да се възползват от по-ниските цени по дългосрочния договор с Азербайджан, като калкулира по-скъп газ, складиран в Турция, и закупуван в миналото на значително по-високи цени.

„Така потребителите плащат данък некомпетентност“, коментира председателят на КЕВР.

Очаква се регулаторът да вземе окончателно решение за цената на природния газ за февруари на закрито заседание утре.