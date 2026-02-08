Медия без
Стотици карамфили блокираха Орлов мост в София

Протест на "Ангели на пътя" отново поиска сурови наказания за пияни и дрогирани шофьори убийци

Днес, 17:09
Минута мълчание в памет на загиналите при пътни произшествия.
БГНЕС
Минута мълчание в памет на загиналите при пътни произшествия.

Необичайна блокада затвори голямото софийско кръстовище на Орлов мост. Протестиращи положиха на асфалта 456 карамфила - в памет на жертвите по пътищата. Толкова са загиналите в катастрофи през миналата година, обясни Петя Иванова от Сдружение "Ангели на пътя". "Ще оставим цветята на пътя, за да минат през тях колите, както минаха през душите на нашите близки. Никой не никой не е застрахован. Ние сме тук точно затова, за да може всеки да се прибере вкъщи", каза Иванова. 

Родители, близки, приятели на загинали първо се събраха пред Съдебната палата - с настояване за по-строги и справедливи наказания за пияни и дрогирани шофьори, причинили тежки катастрофи. След това протестиращите направиха шествие до Орлов мост, където спряха движението и подредиха своето послание с карамфили. "Корупцията убива и няма повече да търпим", заявиха те.

"Искаме ясно да се диференцира отговорността. Когато има пътно убийство при много превишена скорост, употреба на алкохол и наркотици, тогава се носи най-тежка отговорност", коментира Николай Попов, бащата на загиналата Сияна.. 456 карамфила памет жертвите пътищата протестиращи блокираха орлов мост

 

 

 

 

