"Булгаргаз" получи поредна отсрочка за връщане на държавен заем от 800 млн. лв.

Правителството ще удължи за нови три години гратисния период по заема на държавното дружество "Булгаргаз" от 800 млн. лв. Парите бяха отпуснати през август 2022 г. от държавния бюджет през Министерството на енергетиката за закупуване на природен газ и осигуряване на оборотни средства на дружеството. Тогава също бе предвиден три годишен гратисен период за изплащане на заема.

От днешното решение на Министерски съвет за промяна на погасителния план не става ясно защо се налага удължаване на гратисния период за връщане на главницата по заема.

Вероятна причина е тежкото финансово състояние на обществения доставчик на природен газ у нас вследствие на неизгодният договор с турската компания "Боташ", сключен през 2023 г. от служебния кабинет на Гълъб Донев. Оттогава досега само 11% от капацитета е използван за близо 100 млн. лв., но над 500 млн. са фактурирани на "Булгаргаз", по данни на сегашния министър на енергетиката Жечо Станков.

"Булгаргаз" обаче има и огромни несъбрани вземания. Най-големият длъжник е "Топлофикация София". Тези дългове, както и лошо планирани финанси, бяха една от причините през лятото на 2022 г. тогавашният служебен кабинет да отпусне държавния заем от 800 млн. лв. при 2% лихва, за да може дружеството да участва на търговете за доставка на втечнен газ през терминала Ревитуса.