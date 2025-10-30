"Булгаргаз" вдига цената със 7.9% през ноември

"Булгаргаз“ ще продава по-скъп природен газ на своите клиенти през идния месец. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена за ноември в размер на 65,82 лв./MWh (33,65 евро).

В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“(IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват съществена част от потреблението и имат важна роля за постигане на благоприятна цена на синьото гориво.

КЕВР съобщава, че "Булгаргаз" е договорил газовите доставки за целия зимен сезон. "Ако няма значително повишение на търсенето в региона, цената може да остане около сегашните нива, което би осигурило ценова стабилност за българските потребители", посочват от регулатора.