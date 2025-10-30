Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Булгаргаз" вдига цената със 7.9% през ноември

Доставките на природен газ за зимата са осигурени, обяви КЕВР

Днес, 15:35
Държавният търговец ще продава природния газ на цена 65,82 лв./MWh през ноември.
Държавният търговец ще продава природния газ на цена 65,82 лв./MWh през ноември.

"Булгаргаз“ ще продава по-скъп природен газ на своите клиенти през идния месец. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена за ноември в размер на 65,82 лв./MWh (33,65 евро).

В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“(IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват съществена част от потреблението и имат важна роля за постигане на благоприятна цена на синьото гориво.

КЕВР съобщава, че "Булгаргаз" е договорил газовите доставки за целия зимен сезон. "Ако няма значително повишение на търсенето в региона, цената може да остане около сегашните нива, което би осигурило ценова стабилност за българските потребители", посочват от регулатора. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

природен газ, Булгаргаз

Още новини по темата

Metlen, Total и Shell ще зареждат България с втечнен газ до март
19 Окт. 2025

Иран откри нови огромни запаси от природен газ

16 Окт. 2025

ОМВ: Природният газ ще е "двигател" на растежа
15 Окт. 2025

Дългът на "Топлофикация София" нарасна до 2.1 млрд. лв.
03 Окт. 2025

Световният добив на газ ще е с близо 2% годишен ръст
01 Окт. 2025

Фирма от САЩ зарежда камионите си за боклук от... сметищата

20 Септ. 2025

Природният газ надхвърли 35% от целия износ на Азербайджан

19 Септ. 2025

"Булгаргаз" обяви търг за четири кораба с втечнен газ

17 Септ. 2025

"Топлофикация София" трупа още загуби и борчове

16 Септ. 2025

Турция сключи серия договори със световни газови гиганти
15 Септ. 2025

И Унгария "изневери" на "Газпром"
11 Септ. 2025

10 страни държат над 75% от световните запаси на природен газ

10 Септ. 2025

ЕС подготвя забрана за внос на руски газ, маскиран като транзитен
06 Септ. 2025

Жечо Станков: Договорът с "Боташ" фалира "Булгаргаз"
03 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте