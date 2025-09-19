Медия без
Природният газ надхвърли 35% от целия износ на Азербайджан

България е сред малкото европейски държави с дългосрочни доставки с фиксирани обеми

Днес, 12:35
През юли 2022 г. бе подписан меморандум за стратегическо партньорство на ЕС и Азербайджан в енергетиката.
Азербайджан продължава да увеличава износа на природен газ. Ръстът за осемте месеца на 2025 г. е 4%, отчита Държавният митнически комитет. 
Експортът през януари-август  е достигнал 16,45 млрд. куб. м - с 3,9% повече в сравнение със същия период на 2024 г.
В парично изражение обемът на продадения зад граница газ за отчетния период е 5,997 млрд. щатски долара, което представлява ръст от 9,9%.

Делът на този важен енергиен източник вече е над една трета от целия износ на Азербайджан - към края на август достига рекордните 35,14%. За сравнение през януари-август 2024 г. този показател е бил 29,92%.
Митническата статистика се извлича от декларациите, които се подават след фактическата продажба на газ, а не в момента на транспортирането му по тръбопроводите.

В момента Азербайджан има договори за доставка на газ с 12 европейски страни. Сред тях са Италия, Гърция, България, Румъния, Унгария, Сърбия, Словения, Хърватия, Словакия, Северна Македония, Германия и Украйна. Само България наред с Италия и Гърция има дългосрочни споразумения с фиксирани обеми на доставките. 

Германската компания SEFE е сключен десетгодишен договор, предвиждащ постепенно увеличаване на годишните количества до 15 TWh (приблизително 1,5 млрд. куб. м). Договорите с останалите европейски партньори не съдържат точни обеми на покупка.
Азербайджански газ се доставя в Турция по газопроводите TANAP и ЮКТМ (Южнокавказката магистрала). Друг голям вносител е Грузия - чрез по ЮКТМ и газопровода Газимагомед-Газах. От началото на август и Сирия купува азерски газ - през Турция. Първоначалният обем е 3,4 млн. куб. м на ден, като се планира бързо увеличение до 6 млн. куб. м на ден.

Разширяването на географския обхват на доставките е част от енергийната стратегия на Баку, насочена към укрепване на позициите на европейския пазар. През юли 2022 г. Азербайджан и Европейската комисия подписаха меморандум за стратегическо партньорство в енергийната сфера, който предвижда увеличаване на доставките на каспийски газ за Европа до 20 млрд. куб. м до 2027 г.

 

