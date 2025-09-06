Медия без
ЕС подготвя забрана за внос на руски газ, маскиран като транзитен

Новите правила ще засегнат синьото гориво по "Турски поток"

Днес, 07:58

Страните от Европейския съюз обсъждат предложения за затваряне на оставащите маршрути, по които руски газ може да достига до Европа въпреки решението на блока за постепенно прекратяване на вноса, съобщи Ройтерс, позовавайки се на проектодокумент от 4 септември.

Новият проект предвижда да се затрудни практиката за "преетикетиране" на руски газ като транзитен. В него се казва, че митническите органи трябва да отказват внос на предполагаеми транзитни обеми, освен ако не е представено недвусмислено доказателство, че газът е произведен извън Русия.

По-специално внасяният газ през газопровода "Турски поток"- който свързва Русия с Турция, а след това се транспортира към страна членка на ЕС, България – трябва да се счита за руски, а не просто за газ, който е преминал транзитно през Русия, посочва проектът.

"Руската федерация е основен износител на газ и не е играла забележима роля като транзитна държава в миналото", се посочва в документа.

Предложението отразява опасенията, че компаниите могат да преетикетират вноса на руски газ, за да избегнат забраната на ЕС. Доказването на произхода на газа, който често се смесва по време на транзит, е печално известно като изключително трудно.

Говорител на Дания, която председателства  ЕС на ротационен принцип и е изготвила документа, отказва да коментира темата. 

Очаква се страните от ЕС да се стремят към одобрение на предложенията през следващия месец. Забраната за внос на руски газ трябва да бъде приета с квалифицирано мнозинство, което означава, че отделни държави като Унгария и Словакия, които се противопоставят, не могат да я блокират.

Според предвидените срокове ЕС ще прекрати вноса на руски газ по нови договори от януари 2026 г., по съществуващи краткосрочни договори – от 17 юни 2026 г., а по дългосрочните – от януари 2028 г.

