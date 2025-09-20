Медия без
Фирма от САЩ зарежда камионите си за боклук от... сметищата

Компанията вече доставя възобновяем газ и за университетски автобуси

Днес, 13:23
Vogel зарежда "флотилията" си с газ собствено производство.
От повече от десетилетие американската Vogel Holding, което се занимава със сметосъбиране, дава пример за екологичен и печелещ бизнес. Компанията от щата Пенсилвания извлича от отпадъците метан, преработва го и получава възобновяем природен газ, който използва за гориво на своите камиони. За добрия пример разказва Службата за енергийна ефективност в САЩ. 
Използането на възобновяемия природен газ в транспорта е умно решение, което поддържа мощността и икономията на гориво и намалява нежеланите емисии във въздуха. За фирми като Vogel, които имат собствен автопарк, то намалява зависимостта от  външни доставчици на гориво и им спестява средства.

Възобновяемият природен газ се получава от метана при разлагането на органична материя, като се преработва, за да се отстранят неметановите елементи. Той е същият като конвенционалния природен газ и със сгъстяване става гориво. 

Природният газ като гориво за превозни средства има важни предимства - той е сравнително по-евтин и по-еко. Заместването на дизелови или бензинови автомобили с МПС-та, използващи природен газ, намалява емисиите на азотни оксиди и прахови частици, което води до подобряване на качеството на въздуха.

Източник на възобновяем газ в сметищата са органични материали като хранителни отпадъци, окосена трева, листа и др. Те се се разграждат и произвеждат метан, въглероден диоксид и водна пара. В депото за отпадъци Seneca на Vogel херметически затворени съоръжения улавят метана, след което се използва система от кладенци и тръби за изсмукване на газа от депото и транспортирането му за преработка. След като газът бъде пречистен, той се пренася по тръбопровод до станция за зареждане на превозни средства.

Добиваното от Vogel гориво от възобновяем природен газ надвишава нуждите на компанията, което ѝ позволява да продава излишъците.  Тя вече доставя горивото за автобусите, возещи служителите на Медицинския център на Университета в Питсбърг.

 

