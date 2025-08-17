Природният газ не е мираж, а триаж

Причиненото от човека изменение на климата е реално, опасно и се ускорява. Справянето с него изисква спешни действия и

прагматизъм. Наличните ресурси – природен газ, ядрена енергия, възобновяеми енергийни източници – трябва да бъдат използвани стратегически. Тук няма място за идеализъм, нужда е прагматична преценка.

В статия във Financial Times професор Борд Харстад от Университета Станфорд твърди, че

природният газ, макар и по-чист от въглищата, създава продължителна зависимост на света от въглеводороди. Уважаваният учен обаче пропуска нещо важно, наричано в медицината триаж - пациентът първо трябва да бъде стабилизиран, после идва дългосрочното лечение.

Ключов за енергийния преход

Природният газ отделя около половината от въглеродния диоксид на единица енергия, който отделят въглищата. Глобалният преход от въглища към газ би могъл да намали емисиите с приблизително 10%. Заместването на нефта с природен газ би довело до допълнително намаление от 9%. Това не са хипотетични сценарии; това са мащабируеми ползи, които ще осигурят ценно време за по-широки енергийни преходи.

В САЩ слънцето и вятърът днес са най-евтиният източник на електроенергия. Природният газ остава конкурентен, особено когато е съчетан с изисквания за твърд капацитет. Пазарът не избира между газ и възобновяеми енергийни източници. По-скоро и двете съществуват едновременно в динамична смесица.

В Европа и на други места природният газ (вкл. втечненият) играе ключова роля за стабилизирането на електрическите мрежи - поради непостоянния характер на възобновяемите енергийни източници. Газовите генератори осигуряват гъвкавостта, необходима за резервно захранване на енергийни източници, зависими от времето, коментира пред Forbes Бенджамин Лакатос, главен изпълнителен директор на MET Group. Втечненият природен помага за диверсифициране на доставките. Това стана кристално ясно, когато президентът Тръмп обяви сделката с ЕС за покупка на енергия на стойност 750 млрд. долара.

Приоритетите на развития свят

За 1,18 милиарда души, живеещи в енергийна бедност - предимно в Глобалния юг - краткосрочните решения са екзистенциално важни. Тези общности нямат хладилници, компютри и климатици. - за тях цените на тока са непосилно високи. Пренебрегването на техните нужди като „краткосрочни“ е погрешно от етична гледна точка, особено след като тези групи от населението са допринесли най-малко за общите емисии.

В голяма част от развиващия се свят възобновяемите енергийни източници са изправени пред ограничения поради разходите, мрежовата инфраструктура и непостоянния им характер. Политиците трябва да избират между малко количество зелена енергия и надеждно снабдяване с достъпна, макар и с високо съдържание на въглерод, енергия. За тези правителства борбата с бедността често е с приоритет пред екологичните цели, определени в далечните столици на развития свят.

Геополитиката добавя още щрихи в тази сложна картина. Природният газ сега е основен инструмент на външната политика на САЩ. Американският втечнен природен газ (ВПГ) предлага на Европа алтернатива на руските доставки, като предоставя на Вашингтон по-голяма гъвкавост да се противопостави на геополитическите си съперници.



Балансиране



Всеки енергиен източник носи своите компромиси. Слънчевата и вятърната енергия не генерират емисии, но са "капризни", непостоянни и изискват много земя. Природният газ отделя въглерод, но е изобилен, газоразпределението е лесно и за глобалните инфраструктури представлява важно мостово гориво.

Енергийната стратегия изисква балансиране на климатичните цели с икономическите и геополитическите реалности. Правителствата трябва да използват всички налични инструменти – природен газ, ядрена енергия и възобновяеми източници – за борба както с енергийната бедност, така и с глобалното затопляне. Не можем да позволим някакви луксозни убеждения да замъглят преценката ни, когато става въпрос за бъдещето на милиарди хора. Да отхвърлим който и да е енергиен източник, означава да позволим на съвършенството да бъде враг на доброто. Човечеството не може да си

позволи подобен догматизъм. Часовникът тиктака.