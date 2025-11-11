При чиновниците даже тройка носи бонус

При средна заплата от 2580 лв. за септември може с голяма доза сигурност да се предположи, че средностатистическият данъкоплатец рядко вижда 20 000 лв. накуп, а общият му годишен доход се движи в диапазона 20-30-40 хил. лв. Това обаче за някои служби в държавната джунгла от агенции, комисии и пр. са просто екстри - т.нар. допълнително възнаграждение за постигнати резултати. Някой може да се фиксира върху допълнително, друг - върху постигнати резултати, но и двете предполагат, че допълнителното възнаграждение не е задължително. Ако решим така обаче, ще сгрешим. Ще сгрешим и да смятаме, че допълнителното възнаграждение за постигнати резултати има нещо общо с постигнатите резултати. Защото ако имаше, то ние вече трябваше да изпреварваме Швейцария.

Без допълнителните възнаграждения държавната служба вероятно ще изгуби голяма доза от блясъка си. Допълнителните възнаграждения обаче са и нейната ахилесова пета - почти няма правителство от последните 25-30 г., което да не е затъвало в това тресавище и да не се е опитвало да въведе някакъв ред в него. Но няма правила, които да попречат безразборното и неравномерно раздаване на пари да продължи. Показва го огромният архив от информация, който трима депутати от ПП-ДБ - Ивайло Мирчев, Божидар Божанов и Мартин Димитров, събраха за допълнителните възнаграждения в държавната администрация през 2024 и 2025 г.

Данните, които Ивайло Мирчев предостави на "Сега", показват, че в десет държавни структури допълнителните възнаграждения на висшите ръководни длъжности надхвърлят 30 000 лв. годишно през 2024 г. И.д. председател на Сметната палата е получил невероятните 86 283 лв. за постигнати резултати само за девет месеца. Председателят на неизвестната за широката публика Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори е получил 56 000 лв., а главният й секретар - 32 520 лв. Петимата членове на КЕВР са си разделили общо 254 957 лв. през 2024 г., което средно на човек е 50 991,59 лв. За всички ръководни длъжности ДМС-тата надхвърлят 885 633 лв. за годината. Средната сума на член на Комисията за финансов надзор за допълнително възнаграждение е била 40 534 лв. Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции е получил 37 400 лв. през 2024 г. Главният секретар на агенцията е получил 35 567 лв.

За да получиш бонус за постигнати резултати в администрацията обаче, няма нужда да си на върха. Често стига да си бил поне през половината работни дни на линия и да не си сгафил дотолкова, че да ти пишат двойка. Двойки почти никой не пише, а допълнителните възнаграждения се раздават според наличностите, не според резултатите. Въпреки редица опити да се изравнят пропастите в заплащането, разликите продължават да бъдат огромни и в горния си сегмент сумите толкова трудно могат да бъдат обяснени с постигнати резултати, че направо граничат с цинизъм. Информацията трудно се поддава на обобщение, но и без него се вижда, че разходите летят със страшна скорост към стратосферата, много далеч от доходите на тези, които ги плащат.

Какви са правилата

Преди много години, в опит да бъде въведен ред, разходите за възнаграждения бяха разделени на две. Така 70% е основната заплата, а 30% е допълнителното възнаграждение за постигнати резултати. Допълнителното възнаграждение, освен това, не може да надвишава 80% от общата сума на основните заплати, изплатени през годината - един вече твърде висок таван. Поради неконкурентните заплати за ИТ специалисти, за тях беше допуснато техните заплати да надвишават до 60% максималните за съответната длъжност. Наред с тези граници има минимални и максимални нива на заплащане по длъжности и категории администрация. С годините доста гилдии в публичния сектор успяха да договорят обвързване на своята заплата със средната заплата и понеже тя расте ежегодно с двуцифрените увеличения на минималната заплата в опасна спирала нагоре летят и тези възнаграждения. Затова и напоследък единодушно всички икономисти настояват възнагражденията да спрат да зависят от средното, но правителството замита този проблем, отлагайки го за "друг път".

Армия от отличници

Най-важният елемент на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати би трябвало да са двете оценки, от които те зависят - индивидуалната оценка на служителя и оценката на звеното, в което работи. Това обаче е изключително нестабилна основа - в нашата администрация има само отличници и това е всеизвестен порок на системата.

За 2024 г. например има едва 67 чиновници, оценени с най-ниската оценка "неприемливо изпълнение", показва докладът за състоянието на администрацията. "Тройкаджиите" - тези, чието изпълнение отговаря не напълно на изискванията, са 705 души. Оттам нататък следват добрите оценки - 21 402 служители с оценка "изпълнението напълно отговаря на изискванията", 39 308 - с оценка "изпълнението надвишава изискванията" и цели 9167 души с оценка "изключително изпълнение".

В повечето администрации тройката не пречи на увеличението на заплатата. В Агенцията по геодезия, картография и кадастър например човек с оценка "изпълнението отговаря не напълно на изискванията" получава 2% увеличение. Дори ако служителят просто изпълнява изискванията, това трябва да се поощри с 10% увеличение. При годишна оценка "надвишава изискванията" се полагат 15%, а при изключително изпълнение увеличението е 20%.

В докладите за състоянието на администрацията от години се коментира тази девалвация на оценките и се препоръчва да се вземат мерки за по-обективно оценяване, но статуквото не помръдва.

Икономиите са цар на бонусите

Известен е порокът на администрацията да държи незаети щатни бройки, за да реализира икономии от тях, които после съвсем по правилата да се раздават като допълнително материално стимулиране. Тези икономии също се водят възнаграждение за "постигнати резултати", въпреки че нямат нищо общо с тях.

Хубав поглед как работят тези икономии дава справката, предоставена на Ивайло Мирчев от Изпълнителна агенция "Морска администрация". Фонд "Работна заплата" на агенцията за 2024 г. е 7 555 002 лв. за щатна численост от 245 бройки. Реализираната икономия от 40-те свободни работни места за годината е 553 714 лв. Болничните на служителите също означават икономия - в случая от 251 759 лв. От служители в неплатен отпуск са спестени още 77 200 лв. Общ размер икономии за 2024 г. – 882 673 лв. Служителите си поделят 730 534 лв. ДМС, а остатъкът от 152 139 лв. е ползван за обезщетения на пенсионирани служители (75 758 лв.) и разходи за представително облекло и очила.

Логика всяка тук забравете

Както се вижда и от горния пример, наличностите, а не резултатите са водещият двигател на бонусите. Те често например се различават драстично не само в една система, но и в рамките на една и съща структура в хода на годината.

Регионалните здравни инспекции например са звена със сходен профил и ако нещо би следвало да оправдава разлики в заплащането им, то са само резултатите от контролната дейност или мащабите на подопечните райони. В три инспекции обаче - в Пазарджик, Търговище и Силистра, допълнителните възнаграждения се откъсват пред останалите и дори правят впечатление на общия фон от служби, агенции и комисии с над 20 000 лв., взети от директорите през изминалата година.

Другаде разликите в сумите, изплащани всяко тримесечие, са огромни и вероятно се дължат единствено на стъкмяване на наличните средства. В държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" председателят и неговият заместник не получават допълнителни възнаграждения и това минава за толкова странно, че специално бе отбелязано. Главен директор в същата агенция обаче е получил през 2024 г. четири много различни, макар и твърде скромни на фона на другите, суми - 1500 лв. за първо тримесечие, 2550 лв. за второ, 5000 лв. за трето и 730 лв. за четвърто. С тези суми ограничението от 30% за допълнителни възнаграждения е спазено, но човек не спира да се чуди в какъв диапазон варират резултатите, та бонусът е ту 730 лв., ту 5000 лв.

Справките от някои агенции показват как средствата за допълнителни възнаграждения се увеличават в геометрична прогресия. В Агенцията за ядрено регулиране например бонусите на директор на дирекция "Радиационна защита" през годината варират от 1021 лв., на 1398 лв., 2106 лв. и 5077 лв. за януари, април, юли и октомври. Фундаментален въпрос е и защо този ключов служител получава 9602 лв., а колегата му директор на дирекция в Националния център за развитие на човешките ресурси (структурата, която управлява международни образователни програми като "Еразъм", не без скандали) е взел 41 171 лв. за годината.

Тайна или не съвсем

В администрацията няма единно мнение дали данните за тези възнаграждения представляват лични данни или не, като разминаванията са направо комични. ДАНС например не желае да разкрие информацията. Агенция "Разузнаване" обаче я споделя охотно, при това до степен да се видят бонусите на всеки висш служител. Самата комисия за защита на личните данни също не се е поколебала да предостави обобщена информация, а най-малко една служба е приложила даже копие на трудов договор за свой служител. Затова и крайното усещане от агенции като "Митници" и ДАНС е, че личните данни са параван, който да скрие истината от публиката.

Очила, очила и още очила

Задължителни придобивки в администрацията има и по други линии. За представително облекло сумите обикновено са до 450 лв. за ръководни кадри и до 250 лв. за останалите, но има и такива, които раздават по 800 лв. като агенция "Разузнаване". На две години се полагат очила на тези, които работят на екран. В много звена има т.нар. фонд за социално, битово и културно обслужване. На места раздават пари за подаръци на децата на служителите, другаде има минимална сума за транспорт при ползване на платен годишен отпуск. Това са дребни суми, но в някои справки се набиват на очи доста стряскащи крайни резултати. В ЦИК например тази година не са плащани допълнителни възнаграждения, но са изплатени 188 152 лв. за облекло и можем само да гадаем тук грешка ли има или ЦИК е облякла и всеки гласоподавател, участвал в избори тази година.