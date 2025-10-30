Депутати предлагат таван на бонусите в администрацията

Pixabay В момента доста често за отпуснатите бонуси в държавната администрация става ясно публично впоследствие и обикновено това е свързано със скандал.

"Демократична България" продължава с опитите си да предизвика някаква промяна в държавната администрация, въпреки че досега мнозинството е показало, че те са обречени на неуспех. Вчера депутатите на коалицията внесоха поредни промени в Кодекса на труда. С тях се предлагат тавани на бонусите в държавните органи, съдебната система и публичните предприятия. Законопроектът е внесен след поредния скандал с допълнителни възнаграждения - този път в съдебната система.

Сега Божидар Божанов и колегите му предлагат допълнителните възнаграждения за постигнати резултати на членове и ръководители на органи, избирани изцяло или частично от Народното събрание, да не могат да надвишават една брутна месечна заплата годишно. За бонусите на членовете на Висшия съдебен съвет, на главния инспектор и на инспекторите в Инспектората към ВСС предложеният таван е една основна месечна заплата годишно. При държавните служители се предлага възнагражденията за постигнати резултати, които надвишават 20% от дължимите за съответния служител основни заплати за съответната година, да се изплащат след решение на Съвета за административна реформа. За членовете на органите на управление и контрол на публичните предприятия предложеният таван е едно средно месечно възнаграждение.

Практиката показва твърде разнородни допълнителни възнаграждения, които често изглеждат необосновани и без пряка връзка със свършената работа и постигнатите резултати, пишат вносителите от ДБ в мотивите. Твърде често за отпуснатите бонуси се разбира от обществото впоследствие, заедно с обичайния скандал, когато замесените лица дори вече не заемат съответните постове. Трябва да има ясна регламентация и правила, които да включват таван, смятат авторите на законопроекта.

Заплатите на ръководителите на органи са достатъчно високи, така че такъв лимит изглежда разумен и ограничителен за прекомерна разточителност. Раздутите и проблемни разходи в държавния бюджет създават необходимост от подобряване на контрола, разширяване на прозрачността и създаване на стриктни правила. Така се изпълняват принципите на доброто управление - прозрачност, пропорционалност и обвързаност на бонусите с реално постигнати резултати, заключават вносителите.