Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Депутати предлагат таван на бонусите в администрацията

Служителите на държавни органи да имат право на максимум една заплата допълнително на година, искат от ДБ

Днес, 06:32
В момента доста често за отпуснатите бонуси в държавната администрация става ясно публично впоследствие и обикновено това е свързано със скандал.
Pixabay
В момента доста често за отпуснатите бонуси в държавната администрация става ясно публично впоследствие и обикновено това е свързано със скандал.

"Демократична България" продължава с опитите си да предизвика някаква промяна в държавната администрация, въпреки че досега мнозинството е показало, че те са обречени на неуспех. Вчера депутатите на коалицията внесоха поредни промени в Кодекса на труда. С тях се предлагат тавани на бонусите в държавните органи, съдебната система и публичните предприятия. Законопроектът е внесен след поредния скандал с допълнителни възнаграждения - този път в съдебната система.

Сега Божидар Божанов и колегите му предлагат допълнителните възнаграждения за постигнати резултати на членове и ръководители на органи, избирани изцяло или частично от Народното събрание, да не могат да надвишават една брутна месечна заплата годишно. За бонусите на членовете на Висшия съдебен съвет, на главния инспектор и на инспекторите в Инспектората към ВСС предложеният таван е една основна месечна заплата годишно. При държавните служители се предлага възнагражденията за постигнати резултати, които надвишават 20% от дължимите за съответния служител основни заплати за съответната година, да се изплащат след решение на Съвета за административна реформа. За членовете на органите на управление и контрол на публичните предприятия предложеният таван е едно средно месечно възнаграждение.

Практиката показва твърде разнородни допълнителни възнаграждения, които често изглеждат необосновани и без пряка връзка със свършената работа и постигнатите резултати, пишат вносителите от ДБ в мотивите. Твърде често за отпуснатите бонуси се разбира от обществото впоследствие, заедно с обичайния скандал, когато замесените лица дори вече не заемат съответните постове. Трябва да има ясна регламентация и правила, които да включват таван, смятат авторите на законопроекта.

Заплатите на ръководителите на органи са достатъчно високи, така че такъв лимит изглежда разумен и ограничителен за прекомерна разточителност. Раздутите и проблемни разходи в държавния бюджет създават необходимост от подобряване на контрола, разширяване на прозрачността и създаване на стриктни правила. Така се изпълняват принципите на доброто управление - прозрачност, пропорционалност и обвързаност на бонусите с реално постигнати резултати, заключават вносителите.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

бонуси, допълнително възнаграждение, допълнително материално стимулиране, държавна администрация

Още новини по темата

Кабинетът отчаяно търси смокинов лист за бюджета
15 Окт. 2025

За 6 месеца в АПИ са си раздали 4,7 млн. лв. премии
07 Септ. 2025

Администрацията става все по-голяма и спасение не дебне отникъде
31 Май 2025

Държавната администрация стъпи на горещ ламаринен покрив
04 Март 2025

Румъния се похвали с 13,5 на сто съкращения на администрацията
20 Февр. 2025

ПП-ДБ предложи таван на бонусите в администрацията
14 Февр. 2025

Бюджетът плаща стотици милиони за незаети места за чиновници

14 Февр. 2025

Социалният министър смени шефа на АСП
28 Яну. 2025

Над 500 служители са напуснали социалните агенции
07 Яну. 2025

Администрацията ни все повече заприличва на аристокрация
28 Юни 2024

НАП и МРРБ са платили милиони по загубени съдебни дела
03 Юни 2024

75 000 лв. бонуси са взели началници в здравното министерство
08 Март 2024

Повече от половината фирми са повишили заплатите с до 10% тази година
02 Септ. 2023

МЕУ търси хакери, за да тестват сигурността на администрацията
30 Авг. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте