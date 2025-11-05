В КЕВР са си раздали 1 млн. лв. бонуси за 2024 г.

"Да, България" направи запитване до всички институции какви бонуси са получавали през 2024 г. Получихме изключителни интересни данни, които скоро ще оповестим. Една от мерките, които предалагаме, е, да се ограничат бонусите в държавните институции, съобщи Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, Бг" пред бтв.

"Ето ви пример - българска Служба за съвети в земеделието. Сигурен съм, че малко хора са чували за нея. Известна е с това, че за последните 2 години си е удвоила персонала. Изпълнителният й директор си е гласувал за 2024 г. бонус от 31 000 лева. За главния секретар - 30 000 лева. Отделно в КЕВР комисарите са получили близо 1 милион бонуси. Шефът на Сметната палата е взел над 110 000 лева. Заместникът му 63 000 лева. Това са само бонуси, не са заплати. В момента анализираме цялата информация за държавните институции - това са комисии, агенции, служби. Навсякъде си раздават бонуси. В КФН 40-50 хиляди лева бонуси на човек от ръководството", посочи Мирчев.

Депутатът даде пример с Украйна, която от най-корумпираните страни, с най-тежка администрация, се превърна в първенец на Европа по електронно управление и трета в света, и то по време на война. "Какво ни пречи на нас да го направим в България? Ние предложихме всичко - и преди, и сега. Имахме министър на електронното управление. Предложихме закон за ИИ. Но нищо от това не е прието", подчерта Мирчев.

Депутатът обясни защо са подкрепили мярката на управляващите за забрана на износа на горива. Той каза, че вече 10 дни правителството не може да обясни какво се случва с горивата и заради риска да се случи криза на пазара на горива, са предпочели да подкрепят забраната. Мирчев твърди, че не е вярно, че България разполага с горива до края на годината.

"Не е ясно налични ли са 90-дневните запаси. Имаме индикации, че поне една от фирмите не държи такива запаси, макар че е длъжна. Преди седмица отправих въпрос към министъра, за да разбера вярно ли е. За съжаление, това е фирма, свързана с властта. Тя изпраща имейли до всички складове с въпрос има ли място за нейното гориво. Складовете формално отговарят няма място. Така фирмата докладва на "Държавния резерв", че няма места по складовете и няма да държи горива в резерва. Това означава, че някой си е направил схема. Случва се от години. Чакаме официален отговор от министъра. Фирмата е свързана с Голямото Д на държавата. Тя е голям търговец на горива и като не държи горива в складовете, разполага с повече оперативни средства.", каза Мирчев.