Фирмите вече не дават 13-а заплата за Коледа

В частния сектор работодателите предпочитат по-дребни бонуси

Днес, 13:00
Pixabay

На фона на новините за огромни бонуси и допълнителни заплати в редица звена на държавната администрация, в частния сектор раздаването на 13-а заплата за Коледа почти е останало в историята.

Това показва проучване на компанията за подбор на персонал и управление на човешките ресурси Adecco България сред повече от 300 компании у нас от секторите на информационните технологии, аутсорсинга, телекомуникациите, финансите, търговията и производството.

Единици са работодателите, които дават на своите служители коледна придобивка в размер на цяла заплата, посочват от Adecco.

Според данните бизнесът е значително по-предпазлив в планирането на допълнителни разходи в края на годината. Все пак работодателите търсят начини да предоставят допълнителна материална придобивка, макар и в по-нисък размер в сравнение с предходни години.

Размерът на коледните бонуси и подаръци варира в широк диапазон в различните сектори от икономиката.

В производствените компании най-често се наблюдава изплащане на 100–250 лева към заплатите или предоставяне на ваучери на тази стойност. Част от работодателите организират и фирмени коледни тържества, а други подаряват собствени продукти като жест към служителите. Изключение са малък брой работодатели, които дават бонуси над 500 лева.

Секторите на технологиите, които традиционно предлагат по-високи коледни бонуси, сега се ограничават до половин месечна заплата в добавка към декемврийската. 

Все по-популярна сред компаниите става практиката да се предоставят подаръчни карти със заредена сума, която служителите могат да използват според личните си нужди. Тези gift карти често са диференцирани по нива в компанията, което позволява по-гъвкава и справедлива вътрешна политика.

Наред с финансовите бонуси, много компании организират коледни събития в офиса, раздаване на персонални подаръци, както и благотворителни инициативи. Тези практики показват стремеж към сплотяване на екипите, създаване на позитивна работна среда и подкрепа за хора в нужда.

„Въпреки икономическите предизвикателства компаниите в България ясно показват желание да подкрепят служителите си през празничния сезон. Макар традиционната 13-та заплата да се среща все по-рядко, наблюдаваме допълнителни бонуси, нови форми на преживявания и силен акцент върху екипността и социалната отговорност.“, коментира Надежда Василева, изпълнителен директор на Adecco България.

