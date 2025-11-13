В съдебната власт си раздават коледни премии

До една основна заплата плюс възнаграждението за ранг ще получат магистратите и служителите като коледна премия тази година.

Днес Висшият съдебен съвет (ВСС) даде съгласие административните ръководители на съдилищата и прокуратурите да ги раздадат, съобщава "Лекс".

Парите за допълнителни трудови възнаграждения се осигуряват от неразпределения резерв в бюджета на съдебната власт.

Съдебната власт иска 1 млрд. евро бюджет Висшият съдебен съвет иска бюджетът на съдебната власт за следващата година да бъде 996 193 700 евро. Прогнозата за 2027 г. е 1 043 693 100 евро, а за 2028 г. 1 142 052 700 евро.

В тази връзка ВСС одобри извършването на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области и политики, както и намали средствата по различни параграфи в бюджета и увеличи този за заплати със 7 046 866 лв.

В отговор на въпрос на Олга Керелска председателят на бюджетната комисия на ВСС Стефан Петров обясни, че тези промени се правят, за да може да бъдат осигурени пари за допълнителните трудови възнаграждения. „Изстискваме от всякъде, където са останали свободни средства, за да може да изплатим по една основна заплата плюс ранг на магистратите и служителите“, заявява Петров.

Наред с това ВСС възложи на бюджетната комисия да определи размера на коледните премии за председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, на главния прокурор, членовете на съвета, главния инспектор и инспекторите от ИВСС, директора на Националния институт на правосъдието и главния секретар на ВСС.

В тази връзка Олга Керелска предложи, след като бюджетната комисия определи какъв ще е размерът на премиите за членовете на съвета, той да бъде внесен за разглеждане на заседание на Пленума на ВСС. Тя напомни за свое предложение за допълване на правилата за бонусите, което не беше подкрепено, а предвиждаше, че премиите за членовете на съвета не трябва да надвишават размера, който се определя за магистратите, имайки предвид броя на заплатите.

Огнян Дамянов обясни, че това е нямало как да стане, защото самите магистрати не получават еднакъв размер, тъй като той се съобразява с отработените дни и индивидуалния принос. Той допълни, че няма притеснения какво ДМС ще получи и заяви, че ще огласи какво е получил на заседание на Пленума на ВСС. „Но е редно всички членове на ВСС да бъдат поставени в еднакви условия – за ползването на помещения, на автомибили, знаете какво имам предвид. Като ще бъде така, да бъде честно, защото твърдя, че сега членовете на ВСС не са поставени при равни условия„, заяви Дамянов.

Представител на ВСС отрича заплатите да са по 20 000 лв., но не казва колко са Председателстващият Висшият съдебен съвет Боян Магдалинчев отрече твърденията, че членовете на ВСС получават по 20 000 лв. месечно, без обаче да посочи колко всъщност взимат. Не е 20 000 лв. заплатата на член на ВСС", обяви той в студиото на Би Ти Ви.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев уточни, че предложението на бюджетната комисия е да бъде дадена до една основна заплата, което решение важало не само за магистратите и служителите, но и за членовете на съвета. „Няма разминаване. Членовете на съвета получават една и съща основна заплата до стотинка. Няма разлика„, изтъкна Магдалинчев.

Предложението на Керелска на следващото заседание на Пленума да бъдат обявени премиите за кадровиците беше подкрепено от нея, Атанаска Дишева и от председателя на ВКС Галина Захарова. Останалите присъстващи десетима членове на съвета бяха против.