Главчев обърка сметките в обяснение за големите бонуси

Ивайло Мирчев оповести и доста държавни структури с 0 лв. допълнителни възнаграждения

12 Ноем. 2025Обновена
Димитър Главчев
БГНЕС
Димитър Главчев

Бившият служебен премиер Димитър Главчев, който е шеф на Сметната палата, демонстрира удивителна неспособност да направи проста сметка при опита си да обясни огромните бонуси, разпределени в неговото ведомство през 2024 г.

За големите допълнителни материални стимулирания (ДМС) тези дни сигнализира депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев, като от публикуваните от него данни стана ясно, че за председателя на Сметната палата е имало общо 113 257 лв. бонус. И тъй като Главчев на 8 април 2024 г. стана служебен премиер и остана такъв до 16 януари 2025-а, той е взел премия само за първото тримесечие - 26 974 лв. Останалите общо 86 283 лв. - за последните 9 месеца, са били за заместилата го като и.д. Горица Грънчарова-Кожарева.

Пред bTV той потвърди информацията и се опита да обясни огромните бонуси с положен извънреден труд.

"До 2024 г. ръководството имаше право да получава до 3 заплати на тримесечие. До 3. Не казвам, че това е получавано. Това е декларирано и трябва да се види дали е така", заяви Главчев.

А на въпрос 3 заплати бонус на тримесечие не се ли равняват практически на 2 заплати месечно, отвърна: "Трудна ми е сметката, но в правилата беше записано, че ръководството има право да получава до 3 заплати, по-надолу служителите вече имат право до 2,5 и надолу, като слизаме по етажите на йерархията, най-ниските нива имаха право да получават до 1,5 заплати".

Главчев обяви също така, че след като през януари се е върнал в Сметната палата е определил "един и същи критерий - до 2 [заплати] за всички, при възможност, разбира се". 

Бонусите се определяли "на различен принцип - решаване на одитни задачи, приети одитни доклади, такива са критериите във висша одитна институция. Дори на коригирани грешки в отчети, ако искате. Около 4 милиарда в резултат на работата на Сметната палата са открити грешки, които са коригирани в бюджета".

Парите пък идвали от икономия на средства заради... незаети [щатни] бройки. Но, твърди Главчев, това били необходими бройки, "а не кухи, които си стоят само за да се взема ДМС, така че е спекулация, че се поддържат тука изкуствено бройки, които не се заемат, за да се раздава ДМС".

Според него тези средства, които не са изхарчени за работния процес, е редно да се върнат в държавната хазна, защото "то това е механизмът на ДМС", но "колеги поемат функции на незаети бройки, които са абсолютно необходими".

 

Обратни примери

Същевременно днес Ивайло Мирчев огласи и "обратната страна" - бюджетни предприятия и държавни агенции, в които въобще няма бонуси или са в малки размери.  

"... важно е да бъде осветена и другата страна на системната несправедливост – институциите, в които бонуси не се изплащат изобщо или са в символичен размер, въпреки че в тях работят ключови служители с висока натовареност и обществена отговорност. Тези случаи не просто показват липса на единна политика – те разкриват циничното разслоение в публичната администрация, в която едни се възнаграждават щедро, а други – често по-нисши по ранг, но далеч по-натоварени – буквално са забравени от механизма за признание и подкрепа", пише Мирчев и добавя, че „Да, България“ настоява за "справедливи, публични и контролирани критерии за допълнителни възнаграждения" и "за край на двойните стандарти".

Ето и някои от примерите, дадени от Мирчев:

С 0 лева бонуси през 2024 г. са били в Служба "Военна полиция" към МО, Председател на ДКСИ, Председател ДА „Безопасност на движението по пътищата“, Фонд „Научни изследвания“ към МОН, Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, Изпълнителна агенция по горите, Председател на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“, Национален военно-исторически музей, Национална комисия за борба с трафика на хора, Централна комисия за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, Национална агенция за оценяване и акредитация към МОН, Национален съвет за интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОН.

Има и такива учреждения, които нямат право да си раздават ДМС, като фондовете „Условия на труд“ и „Енергийна ефективност и ВЕИ“ или Комисията по досиетата.

