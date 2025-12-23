Скандална сделка с 4 общински имота в “Изгрев” ще позлати купувача

Съветници от различни групи настояват кметът Васил Терзиев да върне за повторно разглеждане взето скандално решение за продажба на 4 апетитни терена в столичния район “Изгрев”. Имотите се намират до спортния комплекс “Дианабад” и обединени, дават възможност за изграждане на над 9000 кв. м. РЗП. СОС даде зелена светлина имотите да бъдат продадени на търг, а бъдещият купувач да бъде задължен да изгради нова сграда на общинската администрация на район “Изгрев”. Няма никаква яснота колко точно ще струва изграждането на тази сграда - оценка не е правена, няма яснота и за строителните й параметри.

Решението за извършване на продажбата с конкурсна процедура бе взето на последното заседание на СОС преди празниците. Мнозинството от ГЕРБ, ИТН, БСП и отделни съветници дадоха зелена светлина да бъдат продадени 4 съседни имота с обща площ от 2140 кв. м. Имотите са оценени на 7 млн. лв., като от бъдещия купувач се очаква да построи сграда с минимално РЗП от 2000 кв.м. върху друг общински терен, в която нова сграда да се настани общинската администрация на района. В момента тя се помещава в етернитова сграда на бивша детска градина и обслужването на хората е разпокъсано на няколко адреса. На мястото на освободените сгради районният кмет предлага да се изградят извън параметрите на конкретната сделка нова детска градина, а втора сграда, ползвана от общината, да се трансформира за културни цели.

Според съветници четирите общински имота са силно подценени като пазарна цена, а обещаната нова сграда е котка в чувал, без никакви гаранции какво точно ще получи общината.

“Параметрите на имотите дават възможност за изграждане на поне 9200 кв. м. РЗП - 7200 кв. м. на база основни параметри и още 2000 кв. м. - защото единият от имотите е ъглов. При средна цена от 4000 евро на кв. м. в района това прави 29 млн. евро за основното РЗП и 8 млн. евро за допълнителното или 37 млн. евро. Ако махнем 14 млн. евро стойност на строителството и 8 млн. евро за суперлуксозна бъдеща сграда на общината, говорим за печалба от порядъка на 15 млн. евро”, коментира съветникът от “Синя София” Ивайло Йонков. Иван Сотиров от същата партия коментира, че е изумен как решението се прокарва въпреки категорично юридическо становище на зам-кмета по финанси Георги Клисурски, че сделката е незаконна. Според позицията на Клисурски не може по такава сделка да има заплащане с непарична престация, каквото се предлага. Клисурски сочи съдебна практика, която е обявявала такъв вид заплащане за нищожно. Според Андрей Зографски за пръв път се предлага такава сделка без изготвен проектодоговор и без никаква яснота какви точно ангажименти ще се поемат при сделката. Зографски изтъкна, че за няма оценка за потенциала на имотите при обединяване и се предлагат за продажба общински имоти, предназначени за жилищно строителство при липса на такива терени като цяло. “Нямаме съмнение, че кметът ще върне това решение”, коментира съветникът от “Спаси София”. За скандалната сделка сигнализира във “Фейсбук” и Симеон Ставрев от ПП-ДБ.Според кмета на района Делян Георгиев сделката е екзотична, но не е незаконна. Той изтъкна плюсовете, които районът ще получи.