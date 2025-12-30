Терзиев спря скандалната сделка с 4 имота в "Изгрев"

Кметът на София Васил Терзиев върна за ново обсъждане решението за продажба на 4 апетитни терена в столичния район “Изгрев”. Имотите се намират до спортния комплекс “Дианабад” и обединени, дават възможност за изграждане на над 9000 кв. м. РЗП. СОС даде зелена светлина имотите да бъдат продадени на търг, а бъдещият купувач да бъде задължен да изгради нова сграда на общинската администрация на район “Изгрев”. Няма никаква яснота колко точно ще струва изграждането на тази сграда - оценка не е правена, няма яснота и за строителните й параметри.

"Решението е върнато поради сериозни правни основания, свързани с начина, по който се предвижда разпореждане с общинска собственост, както и заради икономическата неизгодност на предложената компенсация за Столична община. Като кмет моята работа е да вземам решения, които са законни, разумни и защитават интереса на софиянци", посочва кметът, цитиран от общинския пресцентър. Той смята, че сделката не отговаря на законовите изисквания и създава риск общината да загуби ценен ресурс. "Това не е прагматично и не е отговорно управление", заяви кметът на София Васил Терзиев.

По налични оценки стойността на предвидената административна сграда, която районът трябва да получи в замяна, не надхвърля 4 млн. лв., докато пазарната стойност на общинските терени в "Дианабад" е между 10 и над 15 млн. лв. Това означава реална загуба за Столична община от няколко милиона лева и поставя под съмнение икономическата логика на решението.

"Става дума за едни от последните свободни общински терени в района, разположени в зона с висок градоустройствен потенциал, които биха могли да бъдат използвани за общински жилища, социална инфраструктура или други публични нужди. Вместо това те се насочват към продажба за частно жилищно строителство, без убедителна аргументация защо общината трябва да се лиши от този стратегически ресурс.

Допълнителни въпроси поражда и локацията на предвидената административна сграда, която трябва да бъде изградена върху други общински имоти, включително върху терен, отреден по план за спорт и озеленяване, и на място, което е по-отдалечено и с по-ограничен достъп за жителите на района", аргументира се кметът.

Наред с икономическата неизгодност, в заявлението си до председателя на Столичния общински съвет кметът на София излага и правни аргументи за връщането на решението. Предложението предвижда непарична насрещна престация при продажба на общински имоти – подход, който не е уреден и не е допустим по действащото законодателство и утвърдената съдебна практика.

Общината е законово ограничена при сключване на правни сделки за разпореждане с общински имоти – само до случаите и по начините, предвидени в закона. Когато насрещната престация не е парична, а представлява задължение за изграждане на сграда, такава сделка противоречи на закона, посочва кметът.

Решението е прието въпреки отрицателното становище по законосъобразност на заместник-кмета по финанси на Столична община, в което подробно са изложени рисковете и правните проблеми на предложението. Кметът заявява, че изцяло подкрепя това становище.

Предложението за сделката е внесено от кмета на район "Изгрев" Делян Георгиев. Според него сделката е екзотична, но не е незаконна. Предложението му бе прието с гласовете на ГЕРБ, ИТН, БСП и отделни независими съветници.