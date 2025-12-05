Медия без
Сметната палата сезира прокуратурата за нарушения в културното министерство

Одитът за 2024 г. открива съществени нарушения на счетоводното законодателство и бюджетната дисциплина

Днес, 09:12
Илияна Димитрова
МК харчи неефективно бюджетни средства, установява Сметната палата. На снимката - културният министър Мариан Бачев.

За втора поредна година Сметната палата е изпратила на прокуратурата извлечения от одитния доклад за годишния финансов отчет на Министерството на културата за 2024 г., съобщиха от институцията.

И през 2023 г., и през 2024 г. одитният екип е изразил "отрицателно мнение" - най-тежката оценка, която се дава при всеобхватни отклонения, изкривяващи вярната и точна представа за дейността и финансите на институцията, отбелязват от одитната институция.

Одитът за 2024 г. установява: данни за престъпление, изпратени на прокуратурата; съществени нарушения на счетоводното законодателство и бюджетната дисциплина; критична липса на документация в Родопски драматичен театър "Николай Хайтов" - Смолян, включително отсъствие на счетоводна информация за над една година; неправилно отчитане на активи, амортизации и преоценки, нарушаване на указанията на министъра на финансите; липса на ефективен вътрешен контрол и случаи на неуредени авторски права.

Одитният екип не е уверен в пълнотата и достоверността на счетоводните данни, което е довело до отрицателното становище. Корекциите по време на одита включват неправилно осчетоводени активи и представления, неначислени неустойки и лихви, както и други нарушения, включително в Национален фонд "Култура".

За годишния финансов отчет на министерството за 2023 г. Сметната палата също е изпратила материали до Главния прокурор заради данни за неефективно разходване на публични средства в 18 държавни културни институции. Част от преписките впоследствие са приключили с отказ за образуване на разследване. През 2024 г. Главният инспекторат на МС също разкри системни нарушения и незаконосъобразно разходване на средства при проверки на длъжностни лица, контролиращи дейността на културни институти в Разград и Смолян.

