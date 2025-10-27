Министър Бачев е играл снощи в пиеса на арестувания театрал

Министърът на културата Мариан Бачев е участвал снощи в Пловдив в качеството си на артист в пиесата "Познай кой ще дойде на вечеря?", чийто режисьор е Росен Белов. Белов, който е актьор, но се изявява и като режисьор, бе арестуван миналата седмица с председателя на Националната пациентска организация Станимир Хасърджиев и още две лица заради държане в плен и принуда на младеж в апартамент в София.

Постановката, която е на пазарджишкия театър, бе отдавна в афиша на Дом на културата "Борис Христов". След скандала вървяха информации, че няма да се играе. Но днес от касата заявиха, че се е състояла. Участието на самия Бачев бе потвърдено и от директор на дома Петя Щерева пред "Сега".

Белов е част от екипа на "Театрална работилница Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт", която обучава деца. След избухването на скандала работилницата обяви, че го освобождава до изясняване на обстоятелствата. Същото направи и Театър София, където Белов работи паралелно. Столичният район "Изгрев" пък започна проверка на работилницата.

До днес министърът на културата не бе направил никакъв коментар по скандала. На обед дойде негово изявление в социалните мрежи, в което обаче не коментира познанството си с Белов (то, меко казано, е дискредитиращо за един министър при скандала; в публичното пространство има доста снимки с двамата). В коментара си Бачев единствено защитава работилницата си, говорейки в множествено число (явно от името на школата). Казва, че "колегата Росен Белов" бил на граждански договор като преподавател, не бил съдружник или в ръководството. За задържането било научено в събота, родителите били уведомени, не били притеснени. Всички очаквали да бъдат изнесени резултатите от проверката на район "Изгрев". Следва писмо от родителите в подкрепа на школата.