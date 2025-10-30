Школата на министър Бачев е незаконно в читалището, обяви районният кмет

Театралната школа, основана от министъра на културата Мариан Бачев, се помещава незаконно в читалище в столичния квартал "Изток". Това заяви в интервю за bTV кметът на район "Изгрев" Делян Георгиев. Това са резултатите от проверката, извършена от администрацията, след като гръмна скандалът покрай актьора Росен Белов, който преподава в театралната работилница.

Белов, зaедно с д-р Станимир Хасърджиев, съосновател на Националната пациентска организация, и с гръцки модел и бивш служител във Френския легион бяха задържани и обвинени в насилие над 20-годишен младеж. Във вторник Софийският градски съд постанови постоянното им задържане.

"Като кмет на нашия район и баща на три деца, нямаше как да не предприема необходимите действия, за да установим дали всичко е наред. Направихме една задълбочена проверка, от която излязоха две неща. Първото, по отношение на децата, всичко е било наред. Няма нерегламентирани действия от страна на преподавателите. Проверихме го чрез разговори с деца, родители и ръководството. Второто, административната проверка - законно ли е присъствието на школата в читалището. За съжаление школата се помещава незаконно в читалището", обясни районният кмет.

По думите му школата се помещава в читалището вече 10 години. Той показа в студиото договора за съвместна дейност, подписан от проф. Искра Аресенова, бившият председател на настоятелството на читалището, и Мариан Бачев.

"Има нещо много важно за тези договори, да има протокол от заседание на настоятелството на читалището, с което то упълномощава председателя му да сключи такъв договор. Такова решение няма. Официално попитахме читалището има ли такова нещо, отговорът беше, че няма решение на настоятелството. Договорът е сключен за срок от една година, през 2018 г. има анекс, защото първият договор е срочен", допълни Георгиев.

Той каза още, че школата е плащала едва 100 лв. на месец наем на читалището. За тази сума се отдава театрална зала с осветление.

"Няма да задълбавам какви са таксите за децата, които са около 40 в момента. Преценили са, че тези 100 лв. не са достатъчни и 2018 г. сключват анекс със самата фондация, увеличавайки сумата на 200 лв., но отново без решение на настоятелството. До ден днешен, няма промяна. Административно погледнато, това е пропуск", каза Георгиев. Според него договорът трябва да се прекрати незабавно.