Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Район "Изгрев" проверява театралната работилница на културния министър

Проверката е заради гей скандала с отстранения Росен Белов

Днес, 09:37
Школата на културния министър Мариан Бачев ще бъде проверена от администрацията на район "Изгрев".
БГНЕС
Школата на културния министър Мариан Бачев ще бъде проверена от администрацията на район "Изгрев".

Район "Изгрев" започва проверка на "Театрална работилница Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт" след арестите и скандала с публичните личности Станимир Хасърджиев и актьора Росен Белов. Белов беше арестуван заедно с председателя на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев и още двама съучастници: Симеон Дряновски, който е служил в Чуждестранния легион на Франция, и гръцки гражданин, работещ като модел. Те са обвинени в плен и принуда на младеж, след като са го поканили в апартамента в София на Хасърджиев и са го упоили с наркотик по време на оргия.

Белов веднага бе отстранен от театрална работилница "Аркадия Фюжън Арт", както и от Театър София, където работи паралелно. Актьорът е преподавател в детската работилница на Мариан Бачев от 7 години. 

"Като кмет и баща на три деца, съм отвратен от излязлата в медийното пространство информация. Недопустимо е обществото ни да толерира подобни извращения, застрашаващи психическото и физическо здраве на подрастващите и младите българи. Ако се докажат нарушения в дейността на театралната школа, в която работи актьорът Росен Белов, излизащи от общоприетите, морални норми, ще изискам незабавното ѝ отстраняване от читалището. Още в понеделник, ще извикам на среща Председателя на настоятелството на институцията, за да обсъдим последващите действия на общината.
Няма да допусна децата на “Изток", “Изгрев" и “Дианабад" да бъдат изложени дори и на минимален риск!", написа в профила си в социалната мрежа кметът на "Изгрев" Делян Георгиев. Школата е настанена в сградата на читалището в района. Скандалът с Белов може да доведе и до оставки в кабинета, каквито искания вече се появиха.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Мариан Бачев

Още новини по темата

Актьорът Димитър Мартинов е новият директор на театъра в Търговище
02 Септ. 2025

Отпускат 2 милиона лева допълнително за 7 археологически обекта в страната
02 Юли 2025

Министерството на културата се изложи в Рим с "православна" изложба
25 Юни 2025

Три дами напират да управляват сценичните изкуства у нас
24 Юни 2025

След заместниците си Мариан Бачев смени и шефа на фонд "Култура"
24 Май 2025

Върнат на България шлем е оценен на €3 млн. (СНИМКИ)
14 Май 2025

Кадруване порази шефа на института по паметниците
19 Апр. 2025

САБ: Министерството превръща България в културна пустиня
11 Апр. 2025

Асоциация алармира за системно нарушаване на авторските права у нас
28 Март 2025

Сесията на ЮНЕСКО в Париж ще бъде в пъти по-евтина за България
09 Март 2025

Министър Бачев смени шефката на кабинета си само след 2 седмици
09 Февр. 2025

Министърът Бачев разпореди да се изплатят 7,5 млн. лв. на театри, галерии и музеи
07 Февр. 2025

Министър Мариан Бачев уволни директора на Пазарджишкия театър
05 Февр. 2025

Калин Сърменов се извинява на наследниците на Радичков и Валери Петров
03 Февр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте