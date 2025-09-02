Актьорът Димитър Мартинов е новият директор на театъра в Търговище

Актьорът Димитър Мартинов е новият директор на Драматичен театър – Търговище. Това съобщават на своята официциална страница във Фейсбук от културния институт в областния град. Той поема поста след изтичането на мандата на досегашния ръководител – известния режисьор Владимир Петков, и ще изпълнява длъжността до провеждането на конкурс.

С назначението си Мартинов носи богат опит и амбиция за промяна, отбелязват колегите му. Неговата основна цел е да обнови художествения облик на театъра, да създаде нови партньорства и да привлече повече млади хора в залата, предлагайки по-голямо жанрово разнообразие.

Димитър Мартинов е роден на 29 март 1964 г. в Радомир. Завършил е актьорско майсторство в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" в клас на проф. Крикор Азарян и има дългогодишна кариера на сцената на повече от 13 театъра в цялата страна. Работил е с някои от най-емблематичните режисьори у нас, сред които Леон Даниел, Иван Добчев, Маргарита Младенова и др. Бил е преподавател по актьорско майсторство и сценична реч в НАТФИЗ и в Нов български университет.

Първото голямо събитие под ръководството на Мартинов ще бъде откриването на новия творчески сезон на 12 септември с премиера на спектакъла "Антигона". Негов режисьор е Денислав Янев, а очакванията са за модерна и дълбока интерпретация на класическата драма по текстове на Есхил, Софокъл и Виктор Франкъл.

Конкурсните процедури за нови директори на театри и опери предстоят. Това посочи министърът на културата Мариан Бачев по време на заседание на Комисията по културата и медиите в Народното събрание в края на юли, като уточни, че до месец ще бъдат обявени конкурсите за ръководния пост в Старозагорската опера, Театрално-музикалния продуцентски център във Варна, включващ театъра и операта в морската столица, Музикално-драматичния театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново, Софийската опера и др. Това обаче до момента не се е случило. Засега такива са обявени само за 11 куклени театъра в страната, като на 26 август бяха публикувани списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, показва справка в сайта на Министерсто на културата. За почти всички от тях има само по един претендент за шефския стол.

На заседанието през юли министър Бачев заяви, че на директори, на които им изтичат мандатите, договорите ще бъдат прекратявани и ще бъдат назначавани временно изпълняващи длъжността, а не както до момента – същият човек да продължи като временно изпълняващ до конкурса. Тази мярка вероятно е във връзка с т.нар. „театрална афера“, при разкриването на която миналата есен се разбра, че някои директори са вършили сериозни нарушения, не без помощта на вътрешни хора от МК. Така най-напред „изгърмяха“ директорите на Театрално-музикалния и филхармоничен център в Разград и на Родопския драматичен театър „Николай Хайтов“ – съответно Левон Манукян и Румен Бечев, които са обвинени в злоупотреби в особено големи размери чрез източване на средства от бюджета с фиктивни назначения и други „хватки“. По-късно Бачев уволни дисциплинарно и известния режисьор Григор Антонов – директор на Драматично-куклен театър „Константин Величков“ в Пазарджик. Там не бяха констатирани фалшиви назначения, но пък според проверките имало отчитане на неизиграни в действителност представления и пр.

И в трите театъра на мястото на освободените директори бяха назначени врменно изпълняващи длъжността: актрисата Стефани Лечева в Разград, актьорът Мариан Бозуков в Смолян и режисьорът Богдан Петканин в Пазарджик. Впоследствие Лечева и Бозуков спечелиха обявените конкурси за директорските места, а Пазарджишкия театър – отново след спечелен конкурс, оглави актьорът от Сатирата Димитър Баненкин.