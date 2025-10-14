Последният оцелял от група ДНК почина 7 месеца след пожара в Кочани

След почти седем месеца и дълго лечение почина Владимир Блажев – Панчо, един от вокалистите на групата ДНК, която имаше участие в македонската дискотека "Пулс" по време на пожара, отнел живота на десетки млади хора. Панчо беше приет и се лекуваше в частна болница в тежко състояние, на командно дишане.

Новината за смъртта беше официално потвърдена от прокуратурата в Северна Македония. От там допълват, че ще бъде назначена аутопсия, съобщава БНТ.

46-годишният Блажев бе единственият оцелял от групата при трагедията на 16 март, пише БГНЕС. Всички останали членове на ДНК загинаха - творческият му партньор Андрей Георгиески, беквокалистката Сара Пройковска, барабанистът Георги Георгиев, кийбордистът Филип Стевановски, баскитаристът Александар Коларов и фотографът на групата Александар Ефремов.

Местното издание "Слободен печат" нарича Панчо "легенда" и пише, че "повече от двадесет години, заедно със своя музикален брат Андрей, като ДНК, оставиха незаличима следа на македонската сцена. Песните им не бяха просто хитове – те бяха истории, емоции и част от живота на мнозина". Групата е основана през 2001 г. от Владимир Блажев, роден 1979-а в Скопие, и Андрея (Андрей) Георгиески, роден 1982 г. Имат четири издадени албума.

На 16 март фойерверки предизвикаха голям пожар в дискотека "Пулс" в северномакедонския град Кочани. Малката зала е била препълнена с млади хора, дошли да слушат и да се забавляват с любимата си група. По време на пожара загинаха 59 души, основно между 15- и 30-годишна възраст. След това починаха още трима, Панчо е 63-ата жертва. Някои от ранените - общо над 200 - младежи бяха лекувани в български болници, включително "Пирогов", а стотици наши сънародници се включиха в акции за кръводаряване в подкрепа на съседите.

Поради липса на истинско разследване близките на пострадалите всяка седмица организират протестни шествия в Кочани, а от тази седмица започнаха и блокади на кръстовища.

Властите в Северна Македония откриха редица нередности при издаването и проверяването на лиценза на заведението. Служители в министерства, полицаи, кмет и други бяха задържани. Все още обаче старт на делото не е даден. По-рано през деня стана ясно, че от инфаркт е починал един от първите задържани – Владо Петров, служебно лице, издал ненадлежно разрешително за паркиране пред дискотеката.