Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Под четката на Комарницки: "пълен провал" на държавата в защитата на авторските права

Всичко е по логиката на пиратска касета, пишат от "Филмаутор" и "Артистаутор"

Днес, 15:34
Карикатура: Христо Комарницки

Организациите за колективно управление на права в областта на аудиовизията "Филмаутор" и "Артистаутор" изпратиха остро открито писмо до председателя на парламентарната Комисия по култура и медии Тошко Йорданов, министъра на културата Мариан Бачев и директора на дирекция "Авторско право" Мехти Меликов. Повод за писмото  са двете години от приемането на последните промени в Закона за авторското право и сродните му права и "пълния провал на държавата" през тях да гарантира на авторите възнаграждение от препредаване на техните произведения. Към писмото е прикрепена тематична карикатура от художника на "Сега" Христо Комарницки. 

Писмото е подписано от Управителните съвети на двете организации. В него се подчертава, че България остава единствената държава в ЕС, в която авторите (български и чужди) и актьорите не получават нито лев от препредаване на техните филми и сериали. Кабелните и сателитни оператори генерират половин милиард лева годишно от абонати без да плащат за съдържание.

"Всичко е по логиката на пиратска VHS касета", се казва в документа. Според авторите на писмото, държавата умишлено блокира прилагането на европейските директиви от 2019 г., като отказва да утвърди правила за създаване на тарифи за организациите за колективно управление на права.

По думите на творците държавата е в ролята на зрител, докато операторите експлоатират труда на сценаристи, режисьори, актьори и продуценти. "Това не е грешка или неразбиране. Това е избор – избор да се защитават корпоративни интереси на върха на властта.% Организациите определят бездействието като "законодателен провал", а в контекста на киното го сравняват със "сценарна дупка".

Европа глобява, България се оправдава

През първата половина на 2025 г. страната ни вече беше е санкционирана с близо 4 милиона лева за забавяне на предишни изисквания. 

Тогава Министерството на културата все пак реши да коментира глобите от 2 млн. евро с оправдание, че "санкции са наложени и на други държави". Безспорно, европейските изисквания бяха транспонирани в българското законодателство, въпреки съпротивата на министерството и лобито на операторите. Но нововъведените текстове вече две години не се прилагат, защото институциите отказват да утвърдят механизъм за приемане на тарифи, допълват авторите на писмото.

Очакват се нови санкции ат Европа за текущото бездействие. През август 2025 Филмаутор подаде официална жалба до Европейската комисия, сега  Сдружението обявява подготовка на съдебни дела. В допълнение, в писмото си автори и актьори настояват за незабавни оставки на отговорните лица. "Ако не можете да вършите работата си, дайте я на друг. В този случай, това се нарича оставка", се казва категорично в писмото.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Филмаутор, авторски права

Още новини по темата

"Полис" съдят Стинг за най-големия си хит
28 Авг. 2025

„Филмаутор“: Бездействието на Министерството на културата носи щети
03 Юли 2025

"Филмаутор" възропта срещу потенциално спиране на БНТ 2 и БНТ 3
17 Апр. 2025

Асоциация алармира за системно нарушаване на авторските права у нас
28 Март 2025

ГДБОП предупреди за измамна атака с мейли от името на реални адвокати
07 Февр. 2025

Актьорите ще имат права при възпроизвеждане на гласовете им чрез AI
15 Авг. 2024

Група за авторски права премахва набор от данни за AI на холандски език

14 Авг. 2024

Нов инструмент не позволява на AI да копира авторски снимки
10 Май 2024

Ще бъде ли продаден за $ 1 милиард каталогът на Queen?
31 Май 2023

Битката за литературното наследство на Борхес предстои
20 Апр. 2023

Кино "Арена" плаши "Музикаутор" със съд
16 Яну. 2023

"Музикаутор" се оплака на американския посланик от кината "Арена"
11 Яну. 2023

Дунавското хоро на Нова година - само при уредени авторски права
31 Дек. 2022

Семейство набира средства, за да свали песента Last Christmas от ефир
27 Дек. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: А къде е петицията за оставка на Сарафов?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията трябва да реши какво иска от протеста
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д