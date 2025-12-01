Под четката на Комарницки: "пълен провал" на държавата в защитата на авторските права

Организациите за колективно управление на права в областта на аудиовизията "Филмаутор" и "Артистаутор" изпратиха остро открито писмо до председателя на парламентарната Комисия по култура и медии Тошко Йорданов, министъра на културата Мариан Бачев и директора на дирекция "Авторско право" Мехти Меликов. Повод за писмото са двете години от приемането на последните промени в Закона за авторското право и сродните му права и "пълния провал на държавата" през тях да гарантира на авторите възнаграждение от препредаване на техните произведения. Към писмото е прикрепена тематична карикатура от художника на "Сега" Христо Комарницки.

Писмото е подписано от Управителните съвети на двете организации. В него се подчертава, че България остава единствената държава в ЕС, в която авторите (български и чужди) и актьорите не получават нито лев от препредаване на техните филми и сериали. Кабелните и сателитни оператори генерират половин милиард лева годишно от абонати без да плащат за съдържание.

"Всичко е по логиката на пиратска VHS касета", се казва в документа. Според авторите на писмото, държавата умишлено блокира прилагането на европейските директиви от 2019 г., като отказва да утвърди правила за създаване на тарифи за организациите за колективно управление на права.

По думите на творците държавата е в ролята на зрител, докато операторите експлоатират труда на сценаристи, режисьори, актьори и продуценти. "Това не е грешка или неразбиране. Това е избор – избор да се защитават корпоративни интереси на върха на властта.% Организациите определят бездействието като "законодателен провал", а в контекста на киното го сравняват със "сценарна дупка".

Европа глобява, България се оправдава

През първата половина на 2025 г. страната ни вече беше е санкционирана с близо 4 милиона лева за забавяне на предишни изисквания.

Тогава Министерството на културата все пак реши да коментира глобите от 2 млн. евро с оправдание, че "санкции са наложени и на други държави". Безспорно, европейските изисквания бяха транспонирани в българското законодателство, въпреки съпротивата на министерството и лобито на операторите. Но нововъведените текстове вече две години не се прилагат, защото институциите отказват да утвърдят механизъм за приемане на тарифи, допълват авторите на писмото.

Очакват се нови санкции ат Европа за текущото бездействие. През август 2025 Филмаутор подаде официална жалба до Европейската комисия, сега Сдружението обявява подготовка на съдебни дела. В допълнение, в писмото си автори и актьори настояват за незабавни оставки на отговорните лица. "Ако не можете да вършите работата си, дайте я на друг. В този случай, това се нарича оставка", се казва категорично в писмото.