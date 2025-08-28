"Полис" съдят Стинг за най-големия си хит

Членове на групата "Полис" заведоха дело срещу бившия си колега Стинг за предполагаеми пропуснати ползи от хита Every Breath You Take. В иска, подаден във Върховния съд в Лондон, китаристът Анди Съмърс и барабанистът Стюарт Коупланд твърдят, че никога не са получили авторски права за сингъла от 1983 г. Двамата също така твърдят, че никога не са били заплатени за своя принос в написването на песента.

Делото е било вписано под "общи търговски договори и споразумения". Стинг фигурира като ответник под истинското си име, Гордън Матю Съмнър, заедно с компанията си Magnetic Publishing Ltd., пише в. "Гардиън".

"Полис" (The Police) се формира през 1977 г. и постига номер 1 в САЩ с Every Breath You Take, която е включена в петия и последен албум на групата, Synchronicity. Това е най-продаваният сингъл в САЩ през 1983 г., петият най-продаван за десетилетието и е използван в хита на Пи Диди и Фейт Еванс от 1997 г. I'll Be Missing You.

Групата има успех в класациите и с Roxanne, Every Little Thing She Does is Magic и Don’t Stand So Close to Me, преди да се разпадне през 1984 г. След това вокалистът Стинг прави още по-успешна солова кариера.

Представител на 73-годишния певец отрече, че съдебното дело е свързано с Every Breath You Take, но не даде повече подробности по случая, съобщи в. "Сън". "Полис" са се събирали по многобройни поводи и през 2023 г. стартираха официален TikTok акаунт, за да отбележат 40-годишнината на Synchronicity.

През 2021 г. Стинг заяви, че съжалява за реформирането на триото през 2007 г., наричайки последвалото турне "упражнение в носталгия". Музикантът обясни тогава, че предпочита да бъде соло, защото това му дава пълна свобода.

През юни Стинг изпълни най-големите си хитове на фестивала Isle of Wight, включително Message in a Bottle, An Englishman in New York, Walking on the Moon и Fragile.

През 2022 г. Стинг продаде целия си каталог с песни на Universal за около 300 млн. долара. Той е поредният изтъкнат музикант, който се възползва от дългогодишната си успешна кариера. Подобни сделки сключиха и Брус Спрингстийн, Боб Дилън, наследниците на Дейвид Боуи и мн. др.