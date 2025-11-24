Най-възрастният художник черпи с романтични пейзажи за 100-годишнината си

Най-възрастният професионален художник в България Сава Цоновски открива самостоятелна изложба на 27 ноември, четвъртък, от 18.00 часа в галерията на Съюза на българските художници на ул. „Шипка“ (зала 1В). Предстоящата проява отбелязва изключителния житейски и творчески юбилей на Сава Цоновски – 100 години, изпълнени с непрекъснати търсения, последователност и дълбока отдаденост на изкуството, отчитат организаторите.

Експозицията представя богата селекция от нови и ранни творби на автора в три основни техники – акварел, акрил и масло. В тях ясно може да се проследи характерният почерк на създателя им, неговият поетичен поглед към природата и специфичната чувствителност към състоянията на пейзажа. Работите от различни периоди очертават широкия спектър на творческите му предпочитания – от елегични акварели до живописни платна, в които цветът придобива плътност, а формите – вътрешна устойчивост. Изложбата събира на едно място десетилетия на непрестанно творческо и духовно израстване, показвайки как един столетник продължава да живее чрез изкуството, а изкуството – чрез него. Тя е своеобразен портрет на твореца във времето: човек, за когото правенето на изкуство е не навик, а жизнена необходимост.

„Обичам полето с неговия далечен хоризонт и светлата ивица, която го свързва с небето. Обичам природата, пред която благоговея... Какъв огромен, необятен, вечен свят, а ти си една мимолетна прашинка! Но си бил свидетел, живял си в този толкова хубав, необятен и вечен свят“, споделя художникът.

Сава Цоновски е роден на 4 юли 1925 г. в Ботево, област Враца – място, към което остава дълбоко привързан през целия си живот. Завършва Националната художествена академия през 1955-а при проф. Илия Петров, а сред преподавателите му са едни от най-значимите фигури в българската живопис – Дечко Узунов и Борис Митов.

Професионалният път на Цоновски преминава през студио „Военни художници“, където в продължение на 32 години рисува картини, отличаващи се с наблюдателност, точност и усет към композицията. За повече от седем десетилетия творческа дейност той създава стотици произведения, превръщайки се в емблематична фигура за българските акварел и живопис. Носител е на множество отличия за цялостен принос и творческо дълголетие от Министерството на културата, Министерството на отбраната, Софийския университет и Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“.

По-рано, през лятото на настоящата година, Сава Цоновски отбеляза своята 100-годишнина в емблематичния клуб „Яйцето“ на Софийския университет, а празникът му, както и „Сега“ писа, бе уважен от десетки млади художници от няколко града. Гостите разгледаха избрани картини на рожденика, видяха и кратък филм, посветен на живота и творчеството му. А на журналистически въпрос коя е най-любимата му картина, която е нарисувал, той отговори оптимистично: "Тепърва ще дойде". И на тази достолепна възраст акварелистът работи активно и нерядко прави изложби: предишната беше в края на 2024 г. в галерия "Абсент".

Най-новата експозиция на доайена на родните художници може да бъде разгледана в галерията на „Шипка“ 6 до 10 декември.