Националната изложба „Скулптура“ събира млади автори и водещи имена в изкуството

Поредната Национална изложба скулптура, която се организира периодично от секция „Скулптура“ на Съюза на българските художници, се открива днес, 3 октомври, от 18.00 часа в галерията на СБХ на столичната ул. „Шипка“ 6 (зала 1А). Както и в предходното издание през 2023 г., така и сега наред с художниците членове на СБХ са поканени да участват и млади автори до 35-годишна възраст, които са извън съюза. Това дава възможност да се представят в едно общо пространство произведения на скулптори от различни поколения, за да се очертаят тенденции в съвременната българска скулптура и да бъдат забелязани перспективни тепърва навлизащи в изкуството творци, отбелязват организаторите. Подобно внимание към новите имена вече е традиция за секция „Скулптура“, предоставяща възможност на талантливи прохождащи автори да наредят своите работи до тези на утвърдени и по-опитни колеги.

Настоящата експозиция е с мото, заиграващо се с цифрите на годината – „2-0-2-5“, като тълкуването им е напълно свободно. Всеки автор има право да участва с до три творби, създадени след септември 2023 г., когато се състоя предишното издание на Националната изложба скулптура.

Селекционното жури определи следните участници в изложбата (по азбучен ред): Александра Маринова, Ангел Станев, Богомил Живков, Боян Боянов, Боян Пенчев, Борислав Алексиев, Венцислав Шишков, Витали Халваджиев, Галя Благоева, Георги Маринов, Гергана Димитрова, Даниел Мирчев – Дъна, Десислава Латинова, Детелин Рачев, Елена Аначкова, Емил Бачийски, Зоя Лекова, Ивайло Аврамов, Иван Русев, Илко Николчев, Индия Кърмова, Йордан Леков, Кристина Попова, Кристина Гшайдер, Любка Любенова, Мария Гергова, Марк Бойчев, Мартин Митев, Милан Стефанов, Милена Атанасова, Мира Генова, Михаела Каменова, Момчил Мирчев, Никола Личков, Никола Цветанов, Николай Маринов, Николета Иванова-Стоимирова, Павлин Радевски, Пенчо Добрев, Петър Наков, Райнис Гелов, Росен Станоев, Сандра Стойчева, Светослава Атанасова, Симона Арсова, Спартак Дерменджиев, Стевлин Йавчев, Стефан Стефанов, Таня Цанова, Тодор Ламбов, Херман Гшайдер, Христо Антонов, Христо Проданов, Цветина Здравкова, Цветослав Христов – Цупи, Юли Дерменджиев, Яне Гаджев.

В наситената изложбена програма на Съюза на българските художници секционните изложби предизвикват особен интерес, изтъкват домакините на събитието. Наред с това, че събират многобройни участници, в тях може да се наблюдават тенденции, да се сравняват автори от различни поколения, да се срещнат открития сред младите имена.

Произведенията могат да бъдат разгледани в галерията на ул. „Шипка“ 6 до 25 октомври включително.