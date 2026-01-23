Медия без
„Жарава“ кани на огнен танц в галерия „Райко Алексиев“

Изложбата с голямоформатни платна на Валентин Дончевски се открива идния петък

Днес, 17:22
Валентин Дончевски има ярък и разпознаваем авторски почерк в живописта.
СБХ
Известният български художник Валентин Дончевски ще открие своята самостоятелна изложба живопис под мотото „Жарава“ идния петък, 30 януари, от 18.00 часа в зала „Райко Алексиев“ на СБХ на ул. „Раковски“ 125. Експозицията включва голямоформатни творби, изследващи в най-общ план абсурдността на времето, в което живеем – с превратностите на малкото и голямото, макро- и микрокосмоса, дуалността и триизмерността, зрител и автор. Тя е опит за осмисляне на света, в който живеем, стремейки се към синтез при поднасяне на идеите и посланията. А авторът е анализатор и едновременно участник в процеса на преобразуване на духовните послания от невидимия към видимия свят, отбелязват домакините на събитието..

Валентин Дончевски е роден през 1958 г. в Стара Загора. Завършва Националната гимназия по пластични изкуства и дизайн в Казанлък (1977), а през 1983-та се дипломира със специалност „Живопис“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, където печели голямата награда на студентския конкурс „Етюд на голо тяло“. Дончевски има богата изложбена дейност през последните четири десетилетия и повече от 30 самостоятелни изложби в България и чужбина – в Люксембург, Франция, Испания, Словакия, Австрия и др. Редовно участва в национални, балкански и международни форуми, сред които Salon d’Automne в Париж, Балканското квадриенале „Митовете и легендите на моя народ“, международни биеналета и конкурси. През 2003-та представя самостоятелна изложба във Франция по повод 100 години от рождението на художника Пол Гоген, а през 2004-та излага по покана на престижна галерия в Палма де Майорка.

Творчеството на Дончевски се характеризира с изразен авторски почерк, в който се преплитат магически реализъм, експресионизъм, сюрреализъм, наивизъм и елементи на абстракция, често вдъхновени от българския фолклор и духовни символи. Освен в сферата на живописта, той работи в областта на графиката, колажа, малката пластика и стенописа. В периода 2017-2019 г. участва в изографисването на купола и част от стенописите на храм „Св. Игнатий Старозагорски“. Негови произведения са притежание на Националната галерия, Софийската градска художествена галерия, редица градски галерии в страната, както и на множество частни колекции в Европа, САЩ, Канада и Япония.

Изложбата „Жарава“ ще остане в галерия „Райко Алексиев“ на СБХ до 12 февруари.

 

СБХ
СБХ
СБХ
Огнена картина е избрана за плаката на изложбата.
СБХ Огнена картина е избрана за плаката на изложбата.
