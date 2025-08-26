Медия без
Скулптурите на Райнис Гелов откриват с целувка изложбения сезон на СБХ

Експозицията „Светлина“ може да бъде разгледана на „Шипка“ 6 от 1 до 18 септември

Днес, 18:58
Стилизирана нежност в интерпретация на известния скулптор Райнис Гелов.
Изложбеният сезон в галерията на Съюза на българските художници на ул. „Шипка“ 6 започва с експозицията „Светлина“ на известния скулптор Райнис Гелов. Вернисажът за откриването е в понеделник, 1 септември, от 17.00 до 19.00 часа в зала 1С, където произведенията могат да бъдат разгледани до 18 септември включително.

Светлинните скулптури на Райнис Гелов приличат на стилизирани човешки тела от метал в миг на единение – те сякаш се целуват и напомнят, че този израз на нежност е обикнат мотив в творчеството на автора.

Райнис Гелов е роден на 24 април 1962 г. в град Хомутов, Чехия. Завършва металопластика в Средното специално художествено училище по приложни изкуства в София през 1981 г. и скулптура в Националната художествена академия през 1991-ва. Интересите му като скулптор са фокусирани в характеристиките на изкуството на XXI век, синтезните стилове, авангардността и асоциативността с космическите измерения. В творчеството си използва най-разнообразни материали – стомана, бронз, камък, керамика, дърво, смола, създава графики и икони.

Райнис Гелов автор на редица публични проекти, осъществени в София: забележителната монументална композиция от неръждаема стомана „Полет“, висока над 5 метра (2009, бул. „България“ и „Гоце Делчев“), паметника на д-р Стамен Григоров (2010, кв. „Гео Милев“), паметния знак на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ (2013, пл. „Гарибалди“) и др.

Скулптури на Гелов са представяни на престижи международни форуми – биеналетата в Толентино, Италия (1993, 1995, 2000 – трета награда), и Калаф, Барселона (1995). Той изработва проекта за статуетката на наградите „Висша и авангардна мода“ в България. През 1997-а фондация „Арт диалог“ – Париж, включва две негови произведения в колекцията си. Творби на талантливия български скулптор има и в доста частни сбирки по света – в Италия, Франция, Испания, Германия, Индия и др., включително и в колекциите на бившия президент на САЩ Бил Клинтън и бившия кмет на Москва Юрий Лужков.

Арт сезонът в залите на СБХ на ул. „Шипка“ ще стартира с откриването на още три изложби през първата седмица на септември, а до края на първия есенен месец ще отворят врати за посетители още четири, информират организаторите.

 

Още една целувка...
Стилизирани човешки фигури
Автпортрет от метал
Плакатът за изложбата
