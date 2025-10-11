Медия без
Фестивалът на керамиката вае съвременни форми от първия божествен материал

50 автори участват в изложбата, демонстрираща различни превъплъщения на глината/земята

Днес, 17:55
Творба на Елена Виденова от фестивалната селекция.
СБХ
Творба на Елена Виденова от фестивалната селекция.

Фестивал на съвременната българска керамика се открива в понеделник, 13 октомври, от 18.30 часа в галерията на Съюза на българските художници на ул. „Шипка“ 6 в столицата. През последните години арт форумът се наложи като най-голямото и обединяващо събитие, което мотивира художниците керамици да покажат изкуството си. Наред с признатите майстори ще можем да видим творби и на млади художници, да се върнем назад и да погледнем в бъдещето, отбелязват организаторите на събитието.

В настоящото издание на фестивала участват 50 керамици. Те са Алена Николаева, Александра Маринова, Анна Петрова, Анифе Мустафа, Боряна Данкова, Валентин Панайотов, Веселина Гекова, Гeорги Стойнев, Гергана Димитрова, Данаил Николов, Даниела Пенова, Данчо Йовчев, Даян Грант, Димитър Николаев, Евгения Георгиева, Ели Кацева, Елена Виденова, Емилия Милчева, Емилия Очкова, Женя Адамова, Ива Иванова, Ивайло Иванов, Ирина Вачкова, Йована Димитрова, Коста Данев, Косьо Джелебов, Лилия Колева-Бърдарова, Лилия Кауки (Пангелова), Марина Кучински, Мария Вълчева, Мария Дянкова, Мария Йованович, Марта Димитрова, Мила Воденичарова, Момчил Мирчев, Момчил Цветков, Наргис Бояджиева, Неда  Личева, Паола Орланди, Петар Крижнар, Розалия Христова, Росица Трендафилова, Росица Шидерова, Румяна Цветкова, Светлозар Пармаков, Силвия Чанева, Цветелина Борисова, Янита Нешева. В число на участниците са и авторите с почетно участие – проф. Венко Колев (1915 – 1997) и Йоанна Кемилева.

Селекционното жури, избрало творбите в изложбата, е в състав Силвия Чанева, Елена Виденова, Данаил Николов, Женя Адамова, Захари Иванов, Йоанна Кемилева и Наташа Ноева. Журито за определяне на наградите пък включва Георги Миленов, Силвия Чанева, Елена Виденова, Ким Гунсун/Kim Gumsun (Южна Корея) и отново Йоанна Кемилева.

Към изложбата е издаден каталог. Изкуствоведът Наташа Ноева, автор на текста в каталога, пише: „[…] Фестивалът отправя редица въпроси, свързани с традицията и новаторството, родното и чуждото, размиването на границите в изкуствата и в жанрово отношение, за неопластичните инвенции и внасянето на нова естетика, резултат от осмислен творчески акт“.

Проследяването на отделните издания на Фестивала на съвременната българска керамика дава възможност да се забележи еволюцията, която настъпва в родното керамично изкуство, да се направят съпоставки и изводи за доминиращите стилови тенденции, да се набележат важни особености, засягащи форми, намиращи се на границата между униката и тиражираното производство. Продукт на глина, вода и огън, в резултат на творческия акт керамичното произведение извървява пътя от утилитарния предмет към чистия артефакт, коментира изкуствоведът.

Глината/земята се възприема като най-чистата естествена градивна субстанция. На глината са присъщи редица характеристики – пластичност, мекота, аморфност. За художниците керамици тя е първият божествен материал – от хилядолетия знайни и незнайни майстори проникват в тайнствата на керамичното изкуство. Включените в тазгодишното издание на фестивала произведения на 50 автори привличат с естетиката си вниманието на зрителя и го правят съпричастен към тайните на този прастар свят, който и в рамките на настоящия форум ще докаже своята виталност и богатство от артистични проявления.

Фестивалът на съвременната българска керамика ще остане на „Шипка“ 6 до 29 октомври. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

 

СБХ
Произведение на проф. Венко Колев
СБХ Произведение на проф. Венко Колев
Венко Колев, "Тигра"
СБХ Венко Колев, "Тигра"
СБХ
Йоанна Кемилева, "Европа"
СБХ Йоанна Кемилева, "Европа"
Произведение на Йоанна Кемилева
СБХ Произведение на Йоанна Кемилева
Йоанна Кемилева
СБХ Йоанна Кемилева
Фестивал на съвременната българска керамика, Шипка 6, Йоанна Кемилева, Венко Колев, керамика, Глина

