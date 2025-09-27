Майстор на керамиката създава магия с обекти от глина и хартия

Изложба на известния български художник Атанас Гаджев (1960-2018) се открива в понеделник, 29 септември, от 18.00 часа в галерията на СБХ на ул. „Шипка“ 6 (зала 1С). Събитието отбелязва 65-ата годишнина на автора и има ретроспективен характер, като показва обекти от глина и хартия, колони, дискове, подглазурна живопис, релефи, графики и рисунки.

Експозицията е наречена „Мештра“ – в един таен и вече изчезнал говор, тази дума означава майстор. Тръгвайки от въпросния заобиколен със загадки езиков, културен и социален феномен, художникът прави своите артистични интерпретации, провокирайки мислите и въображението на зрителя и отдавайки почит към своите предци.

Изложбата ще бъде съпътствана с премиера на две книги: албум, представящ изкуството на Атанас Гаджев, и фототипно издание на труда на неговата майка Зорка Гаджева „Мещерският таен говор“.

„Произведенията на Атанас Гаджев са спирки във времена на градеж и на разпад. Талантлив ескиз върху преходното платно на сегашното“, пише за него журналистката Еми Барух. А изкуствоведът Филип Зидаров отбелязва: „...Керамичните пластики на Наско ми действат като следи от археологията на неслучилото се, като доказателство, че творчеството и духовните медитации са мост към трансвременните, транспространствени и трансрационалистични реалности, на които за удобство сме дали името изкуство“.

Зидаров посочва, че „силикатното“ ядро на повечето от произведенията на Гаджев е превърнато в отправна основа за безбройни вариации – рисувана керамика, глина, шамот, пластична маса, глазури, пигменти, фактури, колажи, отпечатъци, фото, дървопластика, фигуративна и нефигуративна образност… „Многообразни, неочаквани като самото мироздание, в което, след като веднъж са създадени, те се трансформират...“, заключава изкуствоведът.

„Атанас Гаджев беше роден преподавател. През академичните години в Нов български университет аз разбрах какво огромно сърце има Наско. Емблематични за емоционалната му и творческа връзка със студентите и нас, преподавателите, бяха стажовете по керамика. За първи път някой ни показваше нагледно как се случват сложни технологии на принципа на редукцията като техниката „раку“, която в Академията изучавах само на теория. За първи път някой ни показа какво е „пейпър клей“ и до ден днешен в ателиетата казваме на новите студенти, че това е „вълшебното лепило на Наско“! За нас в школата „Керамика НБУ“ той създаваше магия! Всички ние бяхме негови ученици, а той – наш учител! Наско беше най-голямото чудо, което ни се случи“, с възторг разказва проф. Моника Попова.

Атанас Гаджев завършва Средното специално училище за сценични кадри – Пловдив, а след това – специалност „Керамика“ в класа на проф. Венко Колев в Националната художествена академия – София. Автор е на редица интериорни, екстериорни и пространствени художествено-пластични решения. Изследва възможностите на различните материали като начин за разнообразяване и допълване на изразните средства – графика, дървопластика, стенно-монументална живопис, скулптура. Инициатор е на редица изложбено-образователни акции с художествени намеси в градската среда, както и на арт акции в природна среда. Участник е в десетки международни проекти и творчески резиденции, а самостоятелните му изложби са повече от 20.

Изложбата „Мештра“ може да бъде разгледана на „Шипка“ 6 до 11 октомври.